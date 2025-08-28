Predsednik Argentine Havijer Milei hitno je evakuisan iz javnog događaja u provinciji Buenos Ajres nakon što su demonstranti kamenicama i drugim predmetima gađali njegovo vozilo, prenosi Rojters.
Milei je u trenutku incidenta stajao u zadnjem delu pokretnog pick-up vozila, zajedno sa članovima obezbeđenja i svojom sestrom Karinom Milei, koja obavlja funkciju šefice njegovog kabineta.
Tokom predizbornog obilaska pred lokalne i parlamentarne izbore, deo okupljene mase počeo je da baca predmete, a najmanje jedan kamen pogodio je haubu automobila. Iznad predsednikove glave leteli su i drugi predmeti.
Vozilo je ubrzo ubrzano napustilo mesto događaja, dok su okupljeni uzvikivali parole protiv vlasti poput: „Odlazi, Milei“.
U masi su izbili i međusobni fizički sukobi.
Portparol predsednika, Manuel Adorni, napisao je na mreži Iks da su „pripadnici opozicije napali predsedničku povorku“ i naglasio da povređenih nije bilo.
Nedugo zatim, Milei je na društvenim mrežama objavio fotografiju na kojoj podiže palac uz osmeh, u društvu svoje sestre i jednog kongresmena, uz poruku da opozicija „ponovo pribegava nasilju, bacajući kamenje prazno od ideja“.
Izvor: Rojters