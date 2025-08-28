Demonstranti su gađali vozilo predsednika Havijera Mileija tokom kampanje u Buenos Ajresu, nakon čega je njegova kolona ubrzano napustila događaj.

Predsednik Argentine Havijer Milei hitno je evakuisan iz javnog događaja u provinciji Buenos Ajres nakon što su demonstranti kamenicama i drugim predmetima gađali njegovo vozilo, prenosi Rojters.

Milei je u trenutku incidenta stajao u zadnjem delu pokretnog pick-up vozila, zajedno sa članovima obezbeđenja i svojom sestrom Karinom Milei, koja obavlja funkciju šefice njegovog kabineta.

Demonstrators protesting a corruption scandal pelted Argentina President Javier Milei with plants, rocks and bottles near Buenos Aires on Wednesday. The libertarian leader was not hurt and was whisked away by his security detail https://t.co/FEMz4cOMo0 pic.twitter.com/CMFc16lTIZ — AFP News Agency (@AFP) August 27, 2025

Tokom predizbornog obilaska pred lokalne i parlamentarne izbore, deo okupljene mase počeo je da baca predmete, a najmanje jedan kamen pogodio je haubu automobila. Iznad predsednikove glave leteli su i drugi predmeti.

Vozilo je ubrzo ubrzano napustilo mesto događaja, dok su okupljeni uzvikivali parole protiv vlasti poput: „Odlazi, Milei“.

U masi su izbili i međusobni fizički sukobi.

🇦🇷Argentina’s far-right President Milei was attacked with stones and bottles, and then nearly lynched, due to cutting disability payments and making deductions from retirees. pic.twitter.com/7ZVoZfo9vk — Antifa_Ultras (@ultras_antifaa) August 27, 2025

Portparol predsednika, Manuel Adorni, napisao je na mreži Iks da su „pripadnici opozicije napali predsedničku povorku“ i naglasio da povređenih nije bilo.

Nedugo zatim, Milei je na društvenim mrežama objavio fotografiju na kojoj podiže palac uz osmeh, u društvu svoje sestre i jednog kongresmena, uz poruku da opozicija „ponovo pribegava nasilju, bacajući kamenje prazno od ideja“.

Izvor: Rojters