Jedna žena ubijena je u akciji američkih imigracionih agenata. Nepažnja, redovna aktivnost ili domaći terorizam

Američki imigracioni agent ubio je 37-ogodišnju ženu u gradu Mineapolisu u sredu (7. januar) ujutru po lokalnom vremenu, što je izazvalo proteste tokom noći.

Savezni zvaničnici su rekli da je žena, Rene Nikol Gud, pokušala da pregazi i pobegne imigracionim agentima svojim automobilom, ali je gradonačelnik rekao da je agent koji ju je upucao postupio nepažljivo.

Snimci incidenta prikazuju agente ICE kako se približavaju automobilu koji se nalazi na sredini ulice. Dok pokušava da pobegne, jedan od njih usmerava pištolj u ženu koja vozi automobil i čuju se najmanje dva pucnja. U toku je istraga koju sprovodi FBI, piše BBC.

Suprotne verzije događaja

Američki zvaničnici su pružili suprotstavljene izveštaje o tome šta je dovelo do ubistva 37-ogodišnje Rene Nikol Gud.

Prema rečima američke sekretarke za unutrašnju bezbednost Kristi Noem, Gud je „pratila i ometala” policajce tokom celog dana i pokušavala je da „naoruža svoje vozilo”, pokušavajući da pregazi policajca u činu „domaćeg terorizma”.

Ali Gradsko veće Mineapolisa kaže da je ona „brinula o svojim komšijama” kada je upucana i ubijena. Gradonačelnik Mineapolia rekao je da je agent koji ju je upucao delovao nepažljivo. Nakon pucnjave, gradonačelnik, inače demokrata, upotrebio je psovke pozivajući agente ICE-a da odu iz te savezne države.

Noem kaže da će operacije ICE-a u Mineapolisu biti nastavljene i da FBI istražuje slučaj.

Stotine agenata ICE-a raspoređeno je u Mineapolis, u državi Minesota, kao deo akcije Bele kuće protiv ilegalne imigracije.

Guverner države Minesota, Tim Volc, takođe je odbacio federalne izveštaje o incidentu, obećavajući „potpunu, pravednu i brzu istragu”.

Šef policije Mineapolisa, Brajan O’Hara, rekao je da je žena bila u svom vozilu i da je blokirala put na Portland aveniji. Zatim joj je peške prišao službenik za sprovođenje zakona, „i ona je počela da beži”, rekao je.

Izvor: BBC

