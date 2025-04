Najveća američka nacionalna zdravstvena agencija, Ministarstvo zdravstva i socijalnih usluga, sprovešće „masovno testiranje i istraživanje“ s ciljem da utvrdi uzrok autizma, najavio je čelnik tog ministarstva Robert F. Kenedi Mlađi.

Kenedi, dugogodišnji kritičar vakcina koji je izneo kontroverznu teoriju da rutinska vakcinacija u detinjstvu izaziva smetnje u razvoju, rekao je da će istraživanje biti završeno do septembra i da će u njemu učestvovati stotine naučnika. Svoj plan Kenedi je predočio predsedniku SAD Donaldu Trampu.

Tramp je sugerisao da bi vakcine mogle da budu krive za porast stope autizma, iako su decenije istraživanja zaključile da tu ne postoji nikakva veza, piše AP.

„Mora da postoji nešto veštačko što izaziva autizam. Ako možete da dođete do tog odgovora, šta bi trebalo da prestanete da uzimate, da prestanete da jedete, ili da je to možda i od vakcina. Ali nešto to izaziva“, rekao je Tramp Kenediju.

Mogući uzroci autizma

Autizam je neurorazvojni poremećaj i čini ga široki spektrom simptoma koji mogu da uključuju sporije razvijanje govora, učenja i društvenih ili emocionalnih veština.

Postoji naučni konsenzus da vakcine u detinjstvu ne izazivaju autizam.

Istraživanja, uključujući studije blizanaca, pokazuju da geni igraju veliku ulogu. Nijedan ekološki faktor ne smatra se odgovornim za pojavu autizma. Nacionalni instituti za zdravlje, koji već troše više od 300 miliona dolara godišnje na istraživanje autizma, navode neke moguće faktore rizika kao što su: prenatalna izloženost pesticidima ili zagađenje vazduha, ekstremno prerane porođaje ili malu težinu deteta na rođenju, određene zdravstvene probleme majke ili roditelji koji su začeli dete u poznim godinama.

Bez saradnje sa organizacijama za autizam

Kenedi nije izneo detalje o tome kako će se njegova studija razlikovati od dosadašnjih ili u šta će istraživači biti uključeni. Vodeće organizacije za autizam, kao što je Američko društvo za autizam, nisu uključene u diskusije o istraživanju, rekla je portparolka tog društva Kristin Rot.

Rot je rekla i da se mnogi slažu da je potrebno više istraživanja da bi se utvrdilo šta uzrokuje autizam, ali Kenedijev pristup je popalio sve crvene lampice.

„Postoji duboka zabrinutost da idemo unazad i da procenjujemo već opovrgnute teorije“, rekla je Rot.

Povećan broj slučajeva autizma

Tramp i Kenedi su izrazili zabrinutost zbog povećanja stope autizma.

Deo tog povećanja je posledica povećane svesti i promene načina na koji se autizam dijagnostifikuje. Decenijama se dijagnoza postavljala samo deci sa teškim problemima u komunikaciji ili druženju i onima sa neobičnim, repetitivnim ponašanjem. Ali pre oko 30 godina, termin je postao skraćenica za grupu blažih, povezanih stanja poznatih kao „poremećaji iz spektra autizma“. Lakši slučajevi autizma su mnogo češći od težih.

Uz poboljšane usluge skrininga dijagnoze su sve češće i među mlađim uzrastima. Pored toga, povećano je zalaganje za crne i latinoameričke porodice, što je dovelo do povećanja registrovanih slučajeva autizma dijagnostikovanog među tim grupama.

Antivakser predvodi istraživanje

Ipak, protivnici vakcina, uključujući Kenedija, tvrde da su za to krive vakcine. Teorija o tome uglavnom proizilazi iz „naučnog“ rada iz 1998. koji je kasnije opovrgnut. Naučnici su od tada isključili vezu između vakcina i autizma, ne nalazeći dokaze o povećanju stope autizma među onima koji su vakcinisani u poređenju sa onima koji nisu.

Za istraživanje Kenedi je angažovao Dejvida Gajera, čoveka koji je u više navrata tvrdio da postoji veza između vakcina i autizma. Za Gajera je prethodno utvrđeno da se u saveznoj državi Merilend bavio lečenjem deteta bez lekarske dozvole.