Srpska atletičarka Angelina Topić osvojila je srebrnu medalju u skoku uvis na Evropskom atletskom prvenstvu u Rimu.

Topić je skokom od 1,97 došla do prve medalje za Srbiju na Evropskom prvenstvu, a ujedno i do svog drugog evropskog odličja. Prethodno je osvojila bronzu u Minhenu pre dve godine.

Zlato je pripalo Ukrajinki Jaroslavi Mahučik koja je preskočila 2,01, dok je bronzu osvojila takođe Ukrajinka Irina Geraščenko sa 1,95.

Topićeva je u dogovoru sa svojim ocem, a ujedno i trenerom Dragutinom, odlučila da ne skače preko prve zadate visine od 1,82, već da počne sa 1,86 – što je preskočila bez problema.

U narednom krugu letvica je podignuta na 1,90, ali je srpska atletičarka iz prvog pokušaja uspela da je preskoči.

Kada je letvica pomerena na 1,93 Topićeva ju je prilikom prvog skoka srušila, ali je iz drugog pokušaja uspela da prođe u narednu rundu.

Kiša u Rimu je pravila velike probleme takmičarkama, ali to nije smetalo Topićevoj da preskoči i 1,95 i već tada obezbedi bronzu, s obzirom na to da su još samo Mahučikova i Geraščenkova uspele da dođu do granice od 1,97.

Imala je problema Topićeva sa visinom od 1,97, ali je iz trećeg pokušaja ipak uspela da je preskoči, za razliku od Geraščenkove, te je srpska skakačica uvis tada već imala obezbeđeno srebro.

Nakon toga je Mahučikova iz prve preskočila 1,99, dok se Topićeva odličila da odmah pređe na 2,01.

Međutim, srska atletičarka nije uspela da iz tri pokušaja dođe do novog ličnog rekorda, dok je Mahučikova uspela da visinu od 2,01 preskoči iz drugog puta i dođe do zlata.