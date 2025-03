Evropska komisija prvi put je 25. marta usvojila 47 strateških projekata kritičnih sirovina – među kojima nema Jadra. Međutim, to što u odluci o strateškim sirovinama nema Jadra, ne znači da je Evropska unija odustala od litijuma iz Srbije.

Ispostavlja se da se projekti koje je EK usvojila odnose samo na zemlje članice Unije, dok će, kako je objavio evropski komesar, projekti iz trećih država biće objavljeni „narednih nedelja“.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Briselu da će Evropska unija za sedam ili osam dana proglasiti projekat iskopavanja litijuma u Srbiji Jadar za svoj strateški projekat van zemalja EU.

Šta se dogodilo

Evropska komisija (EK) usvojila je u utorak projekte za jačanje kapaciteta strateških kritičnih sirovina, izvestio je N1, a preneo je i Fonet i drugi mediji, među kojima je i „Vreme“.

Među njima nije bilo projekta „Jadar“, niti bilo kog drugog projekta iz Srbije. Odabrani projekti, objavljeni na sajtu EK, odnose se na 14 kritičkih sirovina kao što su litijum, aluminijum, magnezijum, kobalt, bor i nikl, mangan, grafit i volfram.

Ipak, ispostavilo se da su 25. marta usvojeni samo projekti iz zemalja članica EU i da će oni za zemlje koje nisu članice biti tek naknadno usvojeni.

Posle radne večere sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen i predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom, Vučić je komentarisao da su „požurili oni koji su se danas obradovali“ što projekta „Jadar“ nema na listi strateških projekata EU.

„Ti ljudi nisu glupi, oni su samo zlonamerni i pomalo nepismeni i uvek žure. Oni ne znaju da su danas pominjani samo projekti koji su u EU. A za sedam ili osam dana EU će da oglasi ‘Jadar’ kao svoj strateški projekat van zemalja EU. Opet su lagali, opet su žurili negde“, kazao je Vučić.

Pobuna ekoloških aktivista

Organizacija „Marš sa Drine“, sa nekoliko nevladinih organizacija i udruženja iz Rumunije, Nemačke, Španije i Portugala, poslalala je saopštenje da će osporiti određivanje strateškog statusa Evropske komisije.

Među spornim strateškim projektima spadaju veliki litijumski projekti kao što su Jadar u Srbiji, Mina do Barroso i Mina do Romano u Portugalu i Zinnvald u Nemačkoj, kao i Mina Doade and Mina Las Navas u Španiji i projekat zlato-bakar Rovina u Rumuniji, dodaju.

„Mi nismo igralište za rudarsku mafiju. Naši advokati u Evropi završavaju pravne žalbe za poništavanje ove odluke. Rio Tinto je pokazao nepoštovanje vladavine prava u Srbiji. Ljudi u Srbiji su očekivali da će, postajući kandidat za EU, institucije EU pomoći u jačanju vladavine prava, a ne podržati diktatora koji daje besplatne propusnice za uništavanje životne sredine kako bi napunio svoje džepove“, kaže Bojana Novaković iz Marša sa Drine.

Vađenje jeftinih sirovina za automobilsku industriju u Nemačkoj i drugde ugrožava način života, rekao je Nelson Gomes iz građanske inicijative u Kovas do Barozu.

„Mi, koji živimo od održivog stočarstva i zavisimo od čistih reka i zelenih pašnjaka, imali bismo samo nedostatke. Predlog je daleko od pravedne tranzicije – rudarstvo u Portugalu se ne pridržava pravila, a vlasti ne rade ništa“, objašnjava Gomes.

U Španiji je moderno rudarstvo izazvalo toliko razaranja i zagađenja, a sa njim i nepravde, kriminala, korupcije i patnje, tvrdi Joam Evans, iz Iberijske rudarske opservatorije.

„Status strateškog projekta je pokušaj da se da legitimitet nelegalnim i destruktivnim projektima, dok su zajednice potkopane i pretvorene u ‘javne neprijatelje’ materijale Komisije“, dodaje Evans.

Izvor: Vreme/N1