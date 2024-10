Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić izjavio je da je projekat autobuske stanice „Jug“ skoro završen, a da bi ona trebalo da bude otvorena do Nove godine

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić najavio je danas da će autobuska stanica „Jug“, na Autokomandi, biti otvorena najkasnije do Nove godine, što će, kako je istakao, omogućiti bezbedan ulaz i izlaz putnika iz autobusa.

„Projekat je skoro završen, sledeće nedelje se završava u skladu sa dogovorom sa rukovodstvom BAS-a, a mi ćemo prilagoditi neke stvari prema onome kako oni smatraju da treba da izgleda. Ne držite me za reč, ali biće gotovo za dva do tri meseca, do Nove godine“, rekao je Šapić na konferenciji za novinare nakon obilaska završetka radova u Karađorđevoj ulici.

Šapić je kazao da će na glavnoj Autobuskoj stanici, u Bloku 42, svi natpisi na informativnim tablama biti ispisani na ćirilici i engleskom jeziku, kao i da smatra da je to ispravno.

„Velika je razlika između ćirilice i latinice i ćirilice i engleskog. Mi smo to već počeli da primenjujemo. Mislim da je kao naše zvanično pismo ćirilica, pored toga treba da ima engleski i stavićemo još neke table, treba da stavimo još 4-5 jezika što se tiče nekih informacija – ruski, kineski, nemački i francuski“, rekao je on.

Na pitanje da li zna koliko će koštati table i nazivi ulica u gradu Šapić je rekao da ne zna i da će se saznati kada budu zamenjene table.

„Projekat radi Sekretarijat za komunalno i stmbeno još od prošle godine, mislim da ga završavaju, a prve opštine koje će početi da se menjaju će biti Stari grad i Vračar, ali ćemo dati informacije kad bude u toku“, kazao je on.

Komentarišući tvrdnje sindikata GSP da će beogradski autobusi biti ofarbani u plavo, Šapić je naveo da će o tome govoriti sledeće nedelje.

„Nešto je tačno, ‘nešto lupetaju kao i obično’, u svakom slučaju niko neće stare autobuse da prefarbava u plavo, ali govorićemo o tome sledeće nedelje“, rekao je on.

Izvor: Beta