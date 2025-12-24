Pred premijeru, Sektor protivpožarne zaštite Narodnog pozorišta tražio je od scenografa predstave „Gospođa Olga“ da zameni trsku iz scenografije, mada prethodnih dana nije nikom smetala

Nekoliko sati pre početka premijere (24. decembra) predstave „Gospođa Olga“ na Sceni „Raša Plaović“ Narodnog pozorišta u Beogradu, ali i glumačkog štrajka upozorenja, stigao je Zahtev iz sektora protivpožarne zaštite.

Poruka scenografkinji

Zahtev nije jasno artikulisan, ali se shvata da je deo scenografije „Gospođe Olge“ napravljen od trske „koja predstavlja potencijalnu opasnost od požara“.

Zato se predlažu tri mere: prisustvo vatrogasaca tokom izvođenja predstave, uklanjanje scenografije odmah nakon završetka predstave i adekvatno skladištenje u magacinski prostor, a scenografu se preporučuje da „izvrši zamenu pomenutog dekora (trske) sa manje opasnim dekorom“.

Zašto tek sad

„Gospođa Olga“ je u Narodnom pozorištu sinoć imala pretpremijeru, pred punom salom „Raše Plaovića“, i scenografija od trske nije nikom zasmetala.

Kao što nikom nije predstavljala opasnost ni prethodnih dana – od 17. decembra se nalazi u zgradi pozorišta.

„Gospođa Olga“ je koprodukcija beogradskog Narodnog pozorišta i Narodnog pozorišta Republike Srpske, pa je premijeru imala u Banja Luci 10. decembra. Predstava je tamo i pripremana, zato što je zgrada Narodnog pozorišta u Beogradu dva meseca bila zatvorena odlukom uprave i Ministarstva kulture.

Sve to vreme se znalo da će scenografija Dragane Purković Macan biti od trske, pa nikom, ni iz banjalučkog ni iz beogradskog pozorišta to nije zasmetalo. Niko stručan, ko je pozvan da odlučuje o scenografiji, nije scenografkinji sugerisao da izbaci trsku.

Dragana Purković Macan je pomenuti Zahtev prokomentarisala da će trsku rado zameniti keramičkim pločicama, koje su sigurno nezapaljive, ako će neko hteti da ih plati.

Kostimi od azbesta

„Ovaj Zahtev je apsurdan, jer sve u pozorištu je lako zapaljivo: pozorišna zavesa, odeća glumaca takođe, kao i gotovo sve na sceni. Šta će sledeće da traže? Da kostimografi prave azbestne kostime za glumce?“, komentar je Željka Hubača, dramaturga Narodnog pozorišta.

„Ne znam zašto su baš večeras, pred naš štrajk upozorenja, uočili opasnost od požara zbog te trske, a nisu prethodnih dana? Verovatno je to samo još jedan pokušaj da nam zasmetaju u nameri da publici koja će doći na premijeru, kažemo ko i kako vodi ovo Pozorište“, kaže Željko Hubač.

Naime, u foajeu Scene „Raša Plaović“ jedan sat pre početka premijere „Gospođa Olge“, zakazan je štrajk upozorenja glumačkog sindikata „Singlus“ na kome će njegovi članovi razgovarati sa publikom o svojim zahtevima za smenom Uprave, Upravnog odbora, i ministra kulture.

Očekuje se da će premijeru gledati i Dragoslav Bokan, predsednik Upravnog odbora čija se smena traži.