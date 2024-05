Američka pop pevačica Madona održala je preksinoć besplatan koncert na plaži Kopakabana u Rio de Žaneiru, koji je okupio oko 1,5 miliona gledalaca.

Na Madoninoj zvaničnoj veb-stranici je objavljeno je da je ovaj koncert najveći u karijeri pevačice dugoj četiri decenije, čak 10 puta veći od njenog rekorda u Parizu 1987. gde je pristvovalo oko 130.000 ljudi, prenosi AP.

Ovo je bio poslednji koncert u okviru ‘„The Celebration Tour“, turneje koja je otpočela u Londonu.

Zbog ogromne gužve, neki od okupljenih fanova su posmatrali koncert i sa brodova, a osamnaest zvučnih tornjeva bilo je raspoređeno duđ Kopakabane, kako bi svi mogli jasno da čuju koncert.

Madonna makes history in Rio with the largest standalone concert for any artist, with over 1.6 million fans attending The Celebration Tour

pic.twitter.com/mwvymQVL2E

— Women Posting W’s (@womenpostingws) May 6, 2024