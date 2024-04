Predsednik SSP Dragan Đilas izjavio je da duboko veruje da će „biti mnogo promena oko izbornih uslova u narednom periodu“.

„I da će na kraju ipak neka koliko toliko mudrost i smirenost prevladati i da ćemo doći u situaciju da imamo izbore pod pravim uslovima u vrlo skorom vremenu, ne u junu, ali vrlo skoro“, kaže on.

Đilas je izjavio je saučešće roditeljima ubijene Danke Ilić.

Iskazao je tugu zbog razvoja događaja i zbog činjenice da su „neodgovorni mediji i tabloidi u Srbiji danima čerečili te jadne roditelje“.

„Objavljivali kako je majka brisala poruke, pretraživala granične prelaze, maltene sve da mislimo da je ta jadna žena učestvovala u svemu tome. Još jedan dokaz u kakvom društvu živimo. Žao mi je deteta i roditelja zbog pakla koji su prošli i koji ih tek čeka do kraja života bez svoje ćerke, to je najstrašnija stvar“, rekao je on.

Osvrnuo se i na obraćanje predsednika Aleksandra Vučića na vanrednoj sednici vlade,

„Od letećeg taksija, do najteže situacije u istoriji, Kosova, beogradskih izbora… Još jedna zloupotreba njegove funkcije, ali to je deo kampanje koju oni vrše svaki dan, već 12 godina od kad su došli na vlast“, kaže Đilas.

„Drugog juna neće biti izbora u Beogradu“

On ističe da „2. juna neće biti izbora u Beogradu“.

„Ovo o čemu oni pričaju i što oni planiraju, to nisu izbori. Evropa je u svojoj rezoluciji EP sa 90 odsto glasova ZA rekla šta misli o tome što se zovu izbori u Srbiji, rekla šta misli da treba da se uradi, preporuke ODIHR koje su napisane. Nije moguće da prvo raspišete izbore, a onda idete u primenu preporuka koje je ODIHR rekao šta sve treba da se promeni, moraju prvo da se preporuke primene zaista, pa onda možemo da pričamo o izborima. Za nas iz opozicije ti izbori ne postoje“, kaže on.

To kako će se boriti protiv tih izbora, kaže on, „to će biti stvar o kojoj će se zajedno dogovarati u okviru koalicije Srbija protiv nasilja i koalicije NADA“.

„A ja se nadam još sa nekim vanparlamentarnim organizacijama političkim, kao i nekim organizacijama u kojoj su razni ljudi intelektualci, čija reč ima težinu, koji su zaslužili da ih čuju“, kaže.

On je naveo neke od preporuka ODIHR za koje tvrdi da nisu ispunjene.

„Naveli su da se očekuje da će se raditi na vreme, i da će biti posledica političkog konsenzusa. Očekuje da da se političke snage u Srbiji dogovore, da iz tog dogovora dođe do primene preporuka. To je početak preporuka ODIHR, da li posotji politički konsenzus – ne postoji, da li je sve urađeno pre nego što smo ušli u izbornu priču – nije, da li su uključene organizacije civilnog društva – nisu. Da se ne igramo i ne šalimo, Vučić je rekao da su izbori bili čisti kao suza, oni se tako ponašaju i smatraju da mogu ponovo u takvoj atmosferi i uz takva pravila na izbore izađu“, kaže.

Kako je rekao, „nije čovek koji kritikuje, a ne daje rešenje“.

„Postoji jasno rešenje. Izašli smo sa našim zahtevima, jedan od njih je bio izbori u isto vreme, nikad nismo rekli da je to 2. jun, to su oni iz vlasti odredili. Mislili smo da ima dovoljno vremena, danas je naš stav da nema. Sve ovo može da se reši, donošenjem posebnog zakona koji će sve izbore preseliti za oktobar. To daje dovoljno vremena da primenimo preporuke ODIHR, da dođemo u situaciju koliko toliko normalnih izbora i održavanja najesen. Mi ćemo kao SSP, a predložićemo i ostalima, da izvadimo lex specijalis“, kaže.

„Srbija jeste u teškoj situaciji, a najzaslužniji je Vučić“.

Slaže se, kaže, da je „Srbija u teškoj situaciji“.

„Za šta je najzaslužniji Vučić. Postoje problemi oko Kosova, problemi u Srbiji, zar nije logično da nam je najvažnija stabilnost, da se fokusiramo na te stvari, odložimo izbore za jesen, kada ćemo moći da ih održimo u normalno vreme. Zar nije logično, predsedniče, da pomerimo i da ih održimo zajedno, a da kroz dijalog pokrenemo i pitanje uslova za ostale izbore, ali i parlamentarne i pokrajinske. Ne govorimo o datumima, govorimo o primenama preporuka ODIHR. Lex specijalis bi dao vreme. Šest meseci je period u kome ove stvari mogu da se primene, ja tvrdim da ne postoji volja, vlast radi istu stvar kao i svih ovih godina“, kaže on.

Što se tiče Nestorovića, misli da „treba to malo dublje pogledati“.

„Ono što ja vidim, to je velika bliskost između Dodika i Nestorovića, mislim da, po onome što ja vidim, očigledno je da ih Dodik na neki način finansira, a oni dižu ulog, verovatno ima uloga i Rusije. Poruke su sve upućene Vučiću, između Dodika, Nestorovića, njega, Rusa…“, kaže.