Požari još uvek bukte u Crnoj Gori. Vatra između Čanja i Buljarice stavljena je kontrolu zahvaljujući kanaderima iz Hrvatske i Italije. Pod kontrolom su i požari kod Nikšića, Danilovgrada, Bijelog Polja i Šavnika

U Crnoj Gori i dalje traje borba sa vatrenom stihijom. Vatra se tokom noći ponovo razbuktala u Piperima i Kučima kod Podgorice.

Načelnik Operativno-komunikacionog centra Direktorata za zaštitu i spašavanje Zlatko Mićanović rekao je za RTCG da je jutros situacija na teritoriji Glavnog grada bolja, te da je tokom noći najteže bilo u Kučima, gde su požar gasili vojnici, vatrogasci kao i helikopter iz Srbije.

Rekao je da je većina požara pod kontrolom, da su lokalizovani požari u opštini Nikšić, Bijelom Polju, Danilovgradu, kao i da postoji aktivan požar u opštini Šavnik.

„Trenutno je najkritičnije u Kučima, gdje će jutros biti angažovan helikopter iz Srbije i avion iz Crne Gore“, ponovio je Mićanović.

Istakao je da je noć za njima bila dinamična.

„Tokom noći je stigao tim iz Austrije, a drugi dio tima stiže danas. Radi se o oko 100 pripadnika zemaljskog modula i ti ljudi će danas biti na raspolaganju, raspoređeni na reonima gdje je potrebno“, kazao je Mićanović.

Dodao je da danas, oko 15 sati, očekuju helikopter iz Mađarske.

„Očekujemo bolju situaciju. Nadamo se da će svi požari do kraja dana biti stavljeni pod kontrolu“, poručio je Mićanović.

On je naveo da među građanima ima panike, te da od nadležnih traže uključivanje nacionalnog i međunarodnog nivoa.

„Apelovao bih na građane da sebi ne uzimaju za pravo da govore šta država treba da radi, kao i da ne pale vatru na otvorenom, te da pokose dvorišta oko kuća“, rekao je Mićanović.

Vatra se ponovo razbuktala na pojedinim mestima

Ni prethodne noći vatrogasci u Crnoj Gori nisu imali predaha. Iako su požari u Piperima i Kučima bili stavljeni pod kontrolu, sinoć se vatra ponovo razbuktala, zahvativši veliko područje Kuča.

Na terenu su, uz vatrogasce, i vojnici. Helikopter iz Srbije biće angažovan i danas, dok se tokom dana očekuje dolazak vatrogasaca-spasilaca iz Austrije i helikoptera iz Mađarske.

Na primorju, u Čanju i Buljarici, kanaderi iz Hrvatske i Italije, angažovani kroz Mehanizam civilne zaštite EU, izbacili su oko 300 tona vode na požarišta, čime je vatra stavljena pod kontrolu.

U Danilovgradu, Bijelom Polju i Šavniku požari su i dalje aktivni, ali se drže pod nadzorom, dok su u Nikšiću na lokalitetima.

Helikopter iz Srbije biće angažovan i danas, a tokom dana očekuje se dolazak vatrogasaca-spasilaca iz Austrije, dok će takođe tokom dana stići i helikopter iz Mađarske, što će dodatno osnažiti napore na gašenju i praćenju opožarenih područja.

U Kučima se prevrnula cisterna sa vodom, jedan pripadnik Vojske Crne Gore je stradao, a jedan teško povređen. Zbog toga je u Crnoj Gori dan žalosti.

