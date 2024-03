Zvona hrama Svetog Save otkucala su nedeljno popodne i početak akcije „Zavrni rukave“ kada je počela jedanaesta akcija čišćenja, koja je sprovedena na 313 lokacija u Srbiji.

Kiša i hladno vreme ipak nisu sprečili stanovništvo svih uzrasta da izađe u borbu protiv smeća.

„Kada sam došao, iznenadio sam se jer je dosta mladih. Veoma mi je drago da učestvuju i da su uključeni u ovakve akcije koje su dobrovoljnog karaktera. Nadam se da ćemo oboriti rekord, s obzirom da je prijavljeno duplo više lokacija nego prošle godine. Ljudi se sami organizuju kako bi popravili i poboljšali stvari u Srbiji, koje se tiču svih nas. Kiša ne treba da spreči izlazak ljudi da čiste, jer nećemo se istopiti, a i nadam se da ljudi neće odustati i da će što više njih doći. Kapuljača je jednostavno rešenje i ne vidim zašto bi kiša bila problem“, kaže jedan od srednjoškolaca koji je učesnik akcije.

Foto: Ana Trujić / Vreme Smeće u centru Beograda

Ispred hrama bilo je najviše srednjoškolaca i studenata koji su došli da čiste. Pošto se „lider“ ovog tima se u prvih sat vremena nije pojavio, mladi ljudi su samoinicijativno započeli sakupljanje smeća na platou i uputili se svojom rutom, jer kako kažu, kiša ih nije sprečila, jer za sakupljanje otpada treba samosvest – a ne liderstvo.

„Kišnim danima smo posebno emotivni i postavljamo sebi najrazličitija pitanja. Ja sam se zapitala u kakvoj državi živim i da li je normalno da ti, gde god se okreneš vidiš smeće umesto cveća. Eto, to me je motivisalo, a i led danas da pada ja bih došla ovde zbog toga. Ispred hrama smo, a u dolasku sam videla bačene slamčice, papire… Pitam se zašto ljudi ako nemaju obzira prem prirodi, zašto ga nemaju prema kulturi i spomeniku“, naglašava Ivona, (22).

Foto: Ana Trujić / Vreme Loše vreme nije sprečilo volontere

Da li ćemo svake godine obarati rekorde u broju novih deponija?

Danas je akcija sprovedena u gradovima i selima Srbije. Beograd broji 131 lokaciju, Novi Sad 15, Kragujevac 10, Pančevo 8, Niš 7, Prokuplje 4. Ostale lokacije su rasprostranjene u različitim selima i gradovima Srbije.

„Prošle godine nisam učestvovala u akciji, ali znam da je ove, informacija o čišćenju doprla do puno ljudi. To što pada kiša, nadam se da neće obeshrabriti mnoge, jer je naš narod ipak osetljiv na takve stvari. Mislim da su ljudi raspoloženi za učestvovanje u akcijama, ali ne i u tome da organizuju takve stvari. Prisustvovala sam situacijama gde ljudi izvedu svoju decu u park i sami ga čiste, kako im se deca ne bi igrala u smeću, tako da mislim da su ljudi za takve akcije zaista raspoloženi, samo što ne i za to da preuzmu inicijativu i organizuju“, nagoveštava Aleksandra, (35).

Rezultat o tome da li je oboren prošlogodišnji rekord u odazivu ljudi za sakupljanje smeća se čeka.

Ono što je sigurno je rekord novih divljih deponija i bacanja smeća na travnjacima, u prirodi i životnom okruženju svake godine u odnosu na prethodnu oboren. Postavlja se pitanje, da li ćemo svake godine obarati rekorde u broju novih deponija, odazivu ljudi da čiste prirodu ili će se ipak priključiti i državne institucije koje će se pobrinuti za sankcionisanje onih koji bacaju, kao i za samo čišćenje?