Nemci su opet najbolji u košarci, a u Nemačkoj nemaš sa kime o tome da popričaš. Pre ćeš naći sagovornika o trećeligaškoj fudbalskoj utakmici ili seriji „Mesto zločina“

Do finala Evropskog prvenstva u košarci bilo je ostalo nešto više od šest sati. Na javnom radiju Dojčlandfunk išla je popodnevna informativna emisija, sportski blok.

Prva vest? Počelo je Svetsko prvenstvo u atletici u Tokiju. Skakačica u dalj Malajka Mihambo priča da se trener razboleo, žali se što su svi sportisti – njih četiri hiljade – sabijeni u isti hotel pa kruže zaraze, a i u samom hotelu je slab izbor veganske hrane.

Dakle, prvo atletika (Mihambo je nešto kasnije tokom dana donela srebro Nemačkoj), pa tek onda finale Evropskog prvenstva u košarci.

Šer od 16,5 odsto

Nemačka je u grandioznoj utakmici pobedila Tursku (88:83) i tako uradila nešto što se retko viđa – objedinila titule svetskog i evropskog prvaka.

No, nije lako „popularisati“ košarku u zemlji u kojoj je lakše naći sagovornika na temu trećeligaške fudbalske utakmice nego košarkaškog prvenstva Evrope ili sveta. Posle fudbala, ovde ide sto praznih mesta, pa onda atletika, skijanje, formula, možda rukomet.

A košarka? Finale u Rigi se igralo u prajm tajmu i prenosila ga je svima dostupna televizija RTL (utakmice koje ne igra Nemačka bile su samo na plaćenom Telekomovom servisu Magenti).

Finale je pratilo 3,9 miliona ljudi, što je bilo dovoljno za šer od tek 16,5 odsto. Solidno za košarku u Nemačkoj, nezamislivo u zemlji poput Srbije. Uostalom, ko zna koliko je od tih 3,9 miliona gledalaca navijalo za Tursku…

U istom trenutku je dnevnik pa čuvenu krimi-seriju „Mesto zločina“ na prvom programu javnog servisa gledalo između 6 i 6,5 miliona ljudi.

Toliko o stalnim pokušajima košarkaške Evrolige da „zapali“ Nemce za košarku, nadajući se plodovima velikog tržišta na kojem su ljudi dubljeg džepa. Ali, ti ljudi vole fudbal i „Mesto zločina“.

Najbolja generacija ikada

A Nemačka ima najbolju svoju generaciju otkako se igra košarka. Predvođeni Denisom Šrederom, oni su u Rigi pokazali timsku igru, sa doprinosom po širini, i to bez nekoliko bitnih igrača koji su ranije otpali zbog povreda.

Od svih ljudi, stvar je rešio Isak Bonga, košarkaš Partizana. Ubacio je 20 poena, šutirao 4/4 za trojku. „Švajcarski nož“ – tako je Bongu nazvao trener Alan Ibrahimagić, koji je vodio tim celo prvenstvo u odsustvu obolelog selektora Aleksa Mumbrua.

AP Photo/Sergei Grits Franc Vagner u prodoru

„Za mene je ovo kao ekskurzija sa najboljim prijateljima, a usput igramo košarku i zabavljamo se“, rekao je Bonga.

Tabloid Bild je uskliknuo: „Kakav tim! Kakva borba!“ U pitanju je „krunisanje naših divova“, piše taj list.

Športšau, portal javnog servisa, piše da tim nije oduševio samo profesionalnošću, spektakularnom košarkom i velikom radošću u igri. „Tu je i srdačno zajedništvo igrača, bezuslovno su tu jedni za druge i odgovorno nastupaju kao ambasadori svog sporta. To je i hvale vredna snaga otpora pred svim teškoćama.“

Na kraju se sve svede na fudbal

Rekosmo, istorijska generacija, neponovljiva. Dvaput se u pohodu na košarkaški vrh sretala sa reprezentacijom Srbije – pobedila u Manili, izgubila u Parizu. U Rigi se nisu sreli zahvaljujući očaju srpskog tima, premda je nemačka košarkaška javnost očekivala taj duel.

Nisu samo Šreder i Bonga, niti Franc Vagner, Danijel Tajs i Andi Obst. Ova nemačka generacija ima mnogo iskusnih igrača koji su još u najboljim godinama ili ih najbolje godine tek čekaju.

List Velt piše da bi nemački fudbaleri imali šta da nauče od košarkaša. Jer, nekako se uvek završi na fudbalu.

Kada su košarkaši postali prvaci sveta u Manili (10. septembar 2023. godine), Fudbalski savez je posle nekakve prijateljske utakmice odlučio da smeni selektora Hansija Flika. Pogodite šta je tog dana bila glavna sportska vest.