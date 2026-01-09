Generalni direktor kompanije Yettel Majk Mišel (Mike Michel) izjavio je danas da će kompanija u 2026. nastaviti širenje 5G mreže u Srbiji i najavio da je pravno spajanje sa kompanijom SBB planirano za 1. april ove godine, kada će SBB kao pravno lice prestati da postoji, a poslovanje će se nastaviti kroz Yettel.

„Pravno spajanje Yettela i SBB-a desiće se u 2026. godini, nakon čega ćemo nastaviti da poslujemo kao Yettel. Važno mi je da naglasim da to ne znači da će SBB kao brend odmah prestati da postoji, naprotiv, ali dugoročno radimo na tome da poslovanje objedinimo pod jednim brendom“, kazao je Mišel u intervjuu agenciji Beta.

Potvrdio je da je za kompaniju u 2025. najvažniji događaj bio kupovina i preuzimanje SBB-a od strane e&PPF Telecom Grupe i početak integracije.

„Udruživanjem dve jake kompanije, dva tržišna lidera – Yettela u mobilnim komunikacijama i SBB-a u uslugama za domaćinstva – želimo da se transformišemo iz klasične telekomunikacione u digitalnu i tehnološku kompaniju. U narednom periodu proširićemo ponudu za fizička lica i poslovne korisnike i pružaćemo još bolje i raznovrsnije usluge. Nudimo čitav ekosistem usluga koji objedinjuje sve telekomunikacione i bankarske usluge na jednom mestu, uz razne pogodnosti. Prosto rečeno, to je koncept ‘sve na jednom mestu’, sa jednom pretplatom koji eliminiše duple troškove, donosi uštede i oslanja se na mrežu vrhunskog kvaliteta“, naglasio je Mišel.

On je naveo da je glavna prednost Yettela njegova mreža, koja je po njemu i osnovni razlog zašto korisnici biraju tu kompaniju.

„Stalno je unapređujemo, kako bi ostala stabilna, bezbedna i pouzdana, sa dovoljnim kapacitetima. 5G je bio logičan naredni korak u njenom razvoju. Pre samo nekoliko nedelja omogućili smo da svi naši korisnici imaju 5G na svojim telefonima. U istom danu kada smo dobili sva neophodna regulatorna odobrenja, pustili smo 5G, jer smo želeli da korisnici odmah osete šta im to donosi“, kazao je Mišel.

Precizirao je da nakon što je to urađeno, već u prvoj nedelji, čak devet odsto ukupnog mobilnog saobraćaja na Yettel mreži bilo je 5G.

„Naš plan širenja je dinamičan. Trenutno smo pokrili sve veće gradove i turističke centre, a kako mreža bude rasla, pokrivenost će se širiti“, naglasio je direktor Yettela.

Podsetio je da je u prethodne dve godine kompanija potpuno zamenila mrežnu infrastrukturu i uvela najnaprednije tehnologije kako bi bili spremni za 5G.

„To je za nas bila zaista velika investicija: više od 100 miliona evra samo za aukciju spektra, uz više od 60 miliona evra uloženih u modernizaciju naše mreže tokom 2025. godine. Kao tehnologija nove generacije, ona donosi visoke brzine, minimalno kašnjenje u prenosu podataka i izuzetnu pouzdanost. Ukratko, proširuje mobilni ekosistem i omogućava usluge nove generacije svim našim korisnicima i partnerima. Pre tačno 30 godina naša kompanija uvela je mobilni signal u Srbiji, a sad je tu 5G i potpuno nove tehnologije. Svako novo poglavlje donosi nove izazove i prilike, a mi vidimo sebe kao nekog ko predvodi taj razvoj“, naveo je Mišel.

Kazao je da je kompanija zadovoljna postignutim u 2025. godini.

„Ojačali smo svoju poziciju na tržištu. Naš rast prihoda i poslovanja je stabilan, a bazira se na nekoliko stvari: rastu postpejd baze zahvaljujući tome što sada imamo širi ekosistem usluga i rast u segmentu kućnog interneta i TV-a. Tu smo uspešno očuvali i dodatno ojačali odnose sa korisnicima Yettela i SBB-a, čime smo se približili zajedničkoj brojci od 900.000 korisnika“, rekao je direktor Yettela.

Mišel je naveo i da je Yettel banka uključena u ekosistem, što je, smatra, donelo veliku prednost u odnosu na konkurenciju.

„Naš zajednički proizvod, ‘Yettel Sve’, veoma je dobro prihvaćen na tržištu, sa više od 50.000 korisnika u prvih šest meseci. Sjajan je osećaj kada vidite da ono što ste želeli – a to je sinergija mobilnih, fiksnih i bankarskih usluga – se zaista i ostvaruje. U mobilnoj telefoniji imamo više od 33 odsto svih korisnika, uz rast u postpejd delu. U segmentu kućnog interneta i TV usluga, kao što sam već napomenuo, blizu smo cifri od 900.000 zajedničkih korisnika. To nam daje jaku poziciju na tržištu i predstavlja odskočnu dasku za dalji rast“, rekao je Mišel.

Istakao je da je Yettel zadovoljan svojom tržišnom pozicijom u Srbiji, podsetivši da je kompanija u sektoru telekomunikacija već izgradila poziciju lidera na tržištu Srbije, u, kako je naveo, snažan brend i jako poverenje korisnika.

„Danas tu snagu i iskustvo prenosimo i na bankarski sektor sa jasnom ambicijom i uz snažnu podršku PPF Grupe, idemo ka tome da Yettel banka zauzme poziciju kakvu zaslužuje. Uveren sam da je Yettel banka najbolja banka za stanovništvo u Srbiji, a i rezultati potvrđuju da smo na dobrom putu – kroz ekosistemski proizvod ‘Yettel Sve’, koji povezuje bankarstvo i telekomunikacije, više desetina hiljada korisnika već ima jedinstveno digitalno iskustvo koje nas izdvaja na tržištu“, rekao je Mišel.

Istovremeno, kako je ukazao, banka je po ključnim pokazateljima korisničkog iskustva pozicionirana na samom vrhu.

„Prvi smo na tržištu kada je reč o NPS-u, inovacijama i digitalnom bankarstvu“, naveo je Mišel.

Prema njegovim rečima, cilj kompanije Yettel je da se u 2006. godini razvija iz telekomunikacione u tehnološku kompaniju.

„Tokom 2025. godine, zahvaljujući integraciji sa SBB-om, već smo napravili prve korake u tom pravcu, nudeći čitav niz ICT usluga poslovnim korisnicima, dok nekoliko novih planiramo za 2026. Uključili smo i veštačku inteligenciju u sve segmente poslovanja i krenuli sa prekvalifikacijom timova. Da budem potpuno jasan, 2026. će biti još jedna godina rasta i pomeranja granica“, izjavio je direktor Yettela.

Dodao je da će se intenzivno raditi sa podacima i veštačkom inteligencijom i ubrzati proces digitalizacije.

„Naša vizija je jasna – da postanemo omiljeni digitalni brend u Srbiji“, istakao je Mišel.

Govoreći o korporativnoj društvenoj odgovornosti Yettela, Mišel je naveo da se sve radi na održiv način i da je to usađeno u sve aktivnosti i naveo nekoliko primera.

„Pre nekoliko dana uspešno smo pokrenuli proces potpisivanja ugovora za kućni internet i TV, kao i za ‘Yettel Sve’, u digitalnom formatu, bez papira, i to dve godine nakon što smo isti proces uveli ugovore za mobilne usluge. To znači da se potpisivanje ugovora sada se u potpunosti obavlja preko tableta, čime nema potrebe više da se bilo šta štampa, distribuira ili arhivira. Dakle, znatno manje papira. Veoma smo ponosni na to“, istakao je Mišel.

Na to treba dodati, kako je kazao, i podatak da 1,3 miliona korisnika kompanije već prima elektronski umesto papirnog računa.

„I da naglasim, ne samo da pratimo digitalne trendove u Srbiji, mi ih postavljamo. Volimo da budemo prvi. Pre nekoliko nedelja uspešno smo pokrenuli inicijativu koja suštinski menja način prodaje postpejd usluga. Korisnici sada mogu da potpišu postpejd ugovor za novi broj potpuno onlajn (putem Yettel veb-prodavnice i Yettel aplikacije), da dobiju svu dokumentaciju digitalno i da odmah aktiviraju eSIM, bez odlaska u prodavnicu. U pitanju je potpuno drugačije korisničko iskustvo, i to mnogo bolje“, rekao je direktor Yettela.

Naglasio je i da je kompanija do sada reciklirala više od dva miliona uređaja.

„Sve što prodajemo može i da se reciklira kod nas. Naš novi cilj je da do kraja 2027. godine recikliramo 2,7 miliona uređaja“, precizirao je on.

Dodao je da na ovom putu Yettel nije sam i da ga konkurencija sledi.

„Drago nam je zbog toga. Verujemo i u prava partnerstava u kojima slično razmišljamo, pa smo, između ostalog, sarađivali sa ‘Supernatural’ i ‘Startup Kidz Challenge’ programima. Naša strategija je zasnovana na održivosti, i tako će biti i u godinama koje dolaze. Ostaćemo dosledni na tom putu“, istakao je Mišel.