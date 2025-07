Vimbldon

Vimbldon: Može li Nole da pumpa do kraja?

Foto: FoNet/AP Novak Đoković: Režimski neprijatelj No. 1

Ostale su još „samo“ tri prepreke do potencijalnog novog, osmog, trofeja Vimbldona za Novaka Đokovića. Međutim, put do 25. grend slema vodi, najverovatnije, preko dvojice trenutno najboljih tenisera. Može li Nole da, u 39. godini života, pumpa do samog kraja najvećeg teniskog turnira