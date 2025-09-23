Sistem besplatne pravne pomoći u Srbiji ima brojne nedostatke, a to se odražava i na položaj žrtava nasilja prema ženama.

Iako zakon žrtvama nasilja u porodici garantuje pravo na besplatnu pravnu pomoć bez obzira na imovinski status, ovo pravo se retko koristi. MUP Srbije beleži i u 2023. i u 2024. između 27.000 i 28.000 prijava nasilja u porodici. Prema podacima Ministarstva pravde, pravnu pomoć je u 2023. dobilo svega 486 žrtava ovog krivičnog dela, dok za 2024. podaci još nisu objavljeni. To nam govori da žrtve nasilja u porodici nisu dovoljno informisane da imaju pravo na besplatnu pravnu pomoć.

Važno je istaći da žrtve nasilja u porodici prema Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći imaju pravo na ovu uslugu bez obzira na imovinski status, odnosno na to kolika su im primanja.

Udruženje Fenomena traži da se Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći omogući da ovu uslugu pružaju advokatice i advokati ženskih organizacija, jer su obučeni i osetljivi na specifično stanje u kom se nalaze žene u situaciji nasilja.

Važan cilj Fenomenine kampanje jeste i to da žrtve svih oblika rodno zasnovanog nasilja, poput polnog uznemiravanja, silovanja, proganjanja, prinudnog braka, dobiju pravo na besplatnu pravnu pomoć bez dokazivanja imovinskog statusa.

Foto: Promo Udruženje Fenomena

Usvajanjem Istanbulske konvencije (Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici) Srbija se pravno obavezala da pod jednakim uslovima pruži pravnu pomoć žrtvama svih oblika rodno zasnovanog nasilja. Zato smatramo da je jako važno da se u Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći jasno navede da žrtve svih oblika rodno zasnovanog nasilja imaju pravo na nju bez dokazivanja imovinskog statusa.

Koliko je potreba za izmenama sistema pružanja besplatne pravne pomoći velika, ukazuje nacionalna analiza saradnje između službi za besplatnu pravnu pomoć pri lokalnim samoupravama i organizacija civilnog društva koje podržavaju žene preživele rodno zasnovano nasilje.

Rezultati ističu ozbiljne izazove:

1) 57,8% opština ne upućuje preživele ka specijalizovanim organizacijama

2) 73,3% zaposlenih nije prošlo obuku za rad sa preživelima

3) 44,4% službi za besplatnu pravnu pomoć nije upoznato sa relevantnim ženskim organizacijama u svom području.

Ovo istraživanje pokazuje hitnu potrebu za boljom saradnjom između opštinskih službi besplatne pravne pomoći i specijalizovanih organizacija civilnog društva, kako bi sve žrtve rodno zasnovanog nasilja dobile adekvatnu pomoć i podršku.

Podsećamo da Fenomena rukovodi platformom http://pravneinformacijezazrtvenasilja.rs/ putem koje korisnice anonimno mogu postaviti pitanja. Dnevno, oko 400 osoba poseti ovu stranicu, a na njihova pitanja odgovaraju advokatice koje pružaju pravne informacije.