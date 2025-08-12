Požari bukte u Crnoj Gori. U noći na utorak gorelo je u opštinama Podgorica, Budva, Bar, Nikšić, Šavnik i Bijelo Polje, a magistralni put Podgorica-Nikšić je zatvoren za saobraćaj

Vlada Crne Gore će tražiti pomoć NATO-a za gašenje šumskih požara iz vazduha jer se vatra širi na više lokacija, uključujući okolinu Podgorice gde je tokom ponedeljka, 11. avgusta, izgorelo nekoliko kuća i povređeno više vatrogasaca.

„Prema proceni ministarstva unutrašnjih poslova, Direktorata za zaštitu i spasavanje, trenutni raspoloživi resursi nisu dovoljni za efikasno suzbijanje požara, posebno u teško pristupačnim područjima i u uslovima visokih temperatura, jakog vetra i suše“, saopštila je vlada.

U saopštenju se dodaje da avioni i helikopteri za gašenje požara rade punim kapacitetom, ali da zbog obima požara i ograničenih tehničkih mogućnosti ne mogu da odgovore na sve zahteve.

„Prognoza Hidrometeorološkog zavoda ukazuje na nastavak nepovoljnih vremenskih uslova u narednim danima“, navodi se u saopštenju.

Srbija je u Crnu Goru poslala helikopter Kamov, koji je angažovan na gašenju požara iz vazduha, a doleteće i kanader iz Hrvatske, saopšteno je ranije iz MUP.

Premijer Crne Gore Milojko Spajić rekao je će vlada Crne Gore pružiti svu neophodnu pomoć građanima koji su pretrpeli štetu u požarima, kako bi sanirali posledice i obnovili ono što je izgubljeno.

„Svestan sam težine gubitaka koje su naši građani pretrpeli. Vlada Crne Gore biće uz vas – pružićemo svu neophodnu pomoć kako bismo sanirali posledice i obnovili ono što je izgubljeno. Ovi izazovi su teški, ali zajedno ćemo ih prevazići, sa verom u snagu i jedinstvo naše zajednice“, napisao je Spajić na Iksu.

Danas je Crna Gora pogođena teškim požarima na više lokacija, koji su nanijeli veliku materijalnu štetu našim građanima i zajednicama. Nažalost, povrijeđeni su i naši vatrogasci – ljudi koji svakog dana, nesebično i hrabro, staju na prvu liniju odbrane života i imovine. Njima… — Milojko Spajić (@MickeySpajic) August 11, 2025

On je dodao da su požari na više lokacija u državi naneli veliku materijalnu štetu građanima i zajednicama.

„Nažalost, povređeni su i naši vatrogasci – ljudi koji svakog dana, nesebično i hrabro, staju na prvu liniju odbrane života i imovine. Njima upućujem iskrenu zahvalnost i duboko poštovanje za požrtvovanost i hrabrost koju pokazuju“, naveo je on.

Spajić je na pomoći u gašenju požara zahvalio i Hrvatskoj, Srbiji, Sloveniji, Evropskoj uniji i NATO.

