Toplotni talas

22.септембар 2025. Jelena Kozbašić / Klima 101

Vrućine ove godine ubile više od 24.000 Evropljana

Novo istraživanje evropskih naučnika pokazuje da su klimatske promene odgovorne za čak dve trećine smrtnih slučajeva tokom ovogodišnjih toplotnih talasa. Najteže pogođene zemlje bile su Italija, Španija i Grčka, dok Balkan ostaje van zvaničnih analiza iako su temperature i ovde probijale rekorde