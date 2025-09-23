Jedino što trudnice piju za bol već decenijama je paracetamol. Sada predsednik SAD Donald Tramp tvrdi da ovaj lek u trudnoći izaziva autizam. Stručnjaci upozorovaju da to tako ne može da se trvrdi

Predsednik SAD Donald Tramp je objavio da će američka Agencija za hranu i lekove (FDA) obavestiti lekare da upotreba paracetamola tokom trudnoće „može biti povezana sa veoma povećanim rizikom od autizma kod beba“.

Tajlenol je jedan od najpoznatijih brendova u SAD koji sadrže acetaminofen (u Evropi i Srbiji koristi se naziv paracetamol).

„Snažno preporučuju da žene ograniče upotrebu tajlenola tokom trudnoće, osim ako nije medicinski neophodno, kao što je to slučaj kod izuzetno povišene temperature“, rekao je Tramp.

On je ovo saopštio iz Ovalne kancelarije, u prisustvu ministra zdravlja i socijalnih službi Roberta F. Kenedija Mlađeg, komesara FDA dr Martija Makarija, direktora Nacionalnih instituta za zdravlje dr Džej Batačarije i direktora Centara za Medicare i Medicaid dr Mehmeta Oza.

Kazao je da je ranije bio jedan slučaj autizma na 20.000 rođenih beba, ali da je stopa autizma porasla 400 odsto od 2000. godine. Tramp je naveo da je čuo da grupe poput Amiša, koje ne uzmaju lekove i ne primaju vakcine, nemaju nijedan slučaj autizma.

Da li je zaista tako

Stručnjaci ističu da autizam ima više uzroka i da naučni dokazi o povezanosti upotrebe tajlenola u trudnoći i autizma još nisu konačni, podseća CNN.

U tekstu koji je objavljen na stranici prestižnog Jejl univerziteta navodi se da je još maju ministar zdravlja i socijalnih službi SAD Robert F. Kenedi pokrenuo inicijativu i uložio značajan državni novac, podstičući naučnike da dublje istraže moguće uzroke autizma.

„Stručnjaci kažu da je proširena definicija autizma su bolji skrining verovatno uzrok viših stopa incidenata“, navodi se u tekstu.

U nekoliko velikih opservacionih studija utvrđeno je da je česta ili produžena upotreba paracetaloma tokom trudnoće povezana sa višim stopama neurorazvojnih poremećaja kod dece. Međutim, stručnjaci naglašavaju da te opservacione studije ne dokazuju definitivno da česta upotreba tajlenola tokom trudnoće uzrokuje autizam.

„Osnovna bolest ili genetska predispozicija takođe mogu igrati ulogu u razvoju autizma. Dok se ne objave definitivnija istraživanja, Američka agencija za hranu i lekove i CDC nastavljaju da preporučuju acetaminofen kao najbezbedniji lek protiv bolova koji se može kupiti bez recepta za trudnice“, dodaje se.

Trči se pred rudu

Profesor na Jejl školi javnog zdravlja dr Zejan Liju sprovodi studije vezane za učestalu upotrebu paracetamola u trudnoći.

„Još uvek ne znamo sa sigurnošću da li tajlenol uzrokuje autizam“, govori on. „Zaista, sprovedene su brojne opservacione studije na različitim populacijama koje pokazuju povezanost između česte upotrebe Tajlenola u trudnoći i nekih negativnih efekata na neurorazvoj deteta. Međutim, nisu sve studije specifične za autizam. Dalje, potrebno je temeljno proceniti da li drugi mogući faktori povezani sa upotrebom Tilenola dovode do bolesti.“

U svetu trenutno ne postoji adekvatna alternativa za paracetamol, jer se drugi lekovi protiv bolova koji se izdaju bez recepta, poput brufena, izričito ne preporučuju tokom trudnoće, posebno nakon 20 nedelja.

Evropska medicinska agencija demantovala Trampa

Evropska medicinska agencija (EMA) saopštila je da nema dokaza koji bi zahtevali izmenu važećih preporuka o upotrebi paracetamola za vreme trudnoće, čime je opovrgla navode američkog predsednika Donalda Trampa da je upotreba tog leka, poznatog kao tilenol u Sjedinjenim Državama, povezana sa autizmom.

„Dostupni dokazi pokazuju da nema bilo kakve veze upotrebe paracetamola za vreme trudnoće i autizma“, saopštila je EMA, javlja Rojters.

Medicinska agencija Evropske unije ponovila je da se paracetamol može koristiti u trudnoći, a preporučuje najmanju efikasnu dozu i učestalost.