Toplotni talas

22.септембар 2025. Jelena Kozbašić / Klima 101

Vrućine ove godine ubile više od 24.000 Evropljana

Novo istraživanje evropskih naučnika pokazuje da su klimatske promene odgovorne za čak dve trećine smrtnih slučajeva tokom ovogodišnjih toplotnih talasa. Najteže pogođene zemlje bile su Italija, Španija i Grčka, dok Balkan ostaje van zvaničnih analiza iako su temperature i ovde probijale rekorde

Plastika

18.септембар 2025. K. S.

Koliko ima mikroplastike u kafi „za poneti“?

Britanci su uradili novo istraživanje o mikroplastici u instant hrani i piću iz kafeterija i supermarketa, a rezultati pokazuju najveću koncentracije mikroplastike u vrućem čaju i vrućoj kafi „za poneti“

Neoliberalizam svakodnevice

17.септембар 2025. Dragan Radovančević

Naša korporativna deca

Marija mi šalje poruku u ponoć. Ne može da spava, brine zbog kontrolnog iz engleskog sutra. Ima deset godina. Njena mama iste večeri ranije šalje izvinjenje, kaže da posećuju psihologa i da svojoj ćerki želi na vreme da “usadi zdrave navike za uspeh”

Istorija nas uči

17.септембар 2025. Nebojša Jovanović

Dvanaest rektora

Svih dvanaest rektora Liceja, preteče Beogradskog univerziteta, bili su akademici i svi su imali diplome i doktorate sa zapadnoevropskih univerziteta