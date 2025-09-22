Kako izgledaju MAGA Diznijevi crtaći u režiji holandskog komičara Arjena Lubaha? U njima se „ne priča o Džefriju“, migrantska sIužba ICE deportuje Aladina, a sirena Arijel trpi seksualno uznemiravanje. Sve ovo su aluzije na skandale Donalda Trampa

Holandski komičar Arjen Lubah reagovao je u svojoj emisiji Lubach na nedavnu odluku američke televizije ABC da ukine tok-šou Džimija Kimela, nakon što je voditelj govorio o ubistvu Čarlija Kirka i ismevao Trampovu reakciju na događaj koji je potresao ionako podeljene Sjedinjene Američke Države.

Pošto je ABC deo svetski kompanije Dizni, Lubah je na početku emisije rekao da Tramp ima kontrolu nad velikim kompanijama, čak i nad gigantom kao što je Dizni.

„Sve mora da se radi tačno onako kako Tramp hoće. Sve sada mora da bude MAGA (Make America Great Again)“

Deportacija Aladina

Lubah je potom emitovao satiričnu kompilaciju scena iz Diznijevih crtaća.

Tako Timon i Pumba iz dečjeg filma „Kralj lavova“ pevaju „Hakuna MAGA-ta“, umesto bezbrižnog izraza „Hakuna matata“. U pitanju je aluzija na Trampov slogan „Make America Great Again“, odnosno „Učinimo Ameriku ponovo velikom“.

U filmu „Lepotica i zver“, Belin otac govori ćerki: „O, Bela, tako si zgodna. Da nisi moja ćerka, verovatno bih izlazio s tobom“, što je referenca na Trampov komentar o njegovoj ćerki Ivanki. U pitanju su reči aktuelnog američkog predsednika koje je izgovorio 2006. godine u emisiji The View.

Malo nakon što je klip emitovan uoči predsedničkih izbora 2024. godine, Trampov portparol je izjavio da je bila u pitanju šala i da se Tramp „podsmevao sam sebi zbog njegove tendencije da izlazi sa mlađim ženama“.

U trenutku izgovaranja ovih reči, Tramp je imao 60, a njegova ćerka Ivanka 24 godine.

U sledećem segmentu Lubah je prikazao je kako služba za imigrante ICE (Immigration and Customs Enforcement’s) deportuje Aladina dok on peva princezi Jasmini.

„Ne pričamo o Džefriju“

Pesma We Don’t Talk About Bruno iz filma „Enkanto“ pretvorena je u We Don’t Talk About Jeffrey („Ne pričamo o Džefriju“), kao aluzija na pokojnog Džefrija Epstajna, milijardera osuđenog za trgovinu ljudima, koji je iza sebe ostavio stotine otpužbi za silovanje i seksualno uznemiravanje, između ostalog i maloletnica. Godinama kruže glasine da je Epstajn imao brojne „klijente“ iz redova američke elite koji su posećivali njegovo ozloglašeno ostrvo, a Tramp je u svojoj kampanji obećao da će „isušiti tu močvaru“ i objaviti fajlove sa imenima klijenata u slučaju „Epstajn“.

Međutim, priča o Epstajnu je od tada utihnula, a mnogi sumnjaju da je Tramp na neki način bio povezan sa američkim brokerom, koji je izvršio samoubistvo u svojoj zatvorskoj ćeliji 2019. godine. Nije tajna da su se američki predsednik i Epstajn poznavali i da su se kretali u istim krugovima, a javno je dostupno i nekoliko njihovih zajedničkih fotografija.

Crtaći na MAGA način

Naredni insert prikazuje princa iz „Male sirene“ koji izgovara vulgarne seksualne komentare o Arijel, što se takođe odnosi na brojne Trampove ozloglašene izjave o ženama.

U sceni iz „Bambija“, Bambijeva majka govor svom sinui: „Bambi, trans žene su žene“, da bi u narednoj sceni završila na ražnju.

Na kraju, princeza Ana iz animiranog filma „Zaleđeno kraljevstvo“ govori svom prijatelju, snešku Olafu. Kako ona tvrdi, pošto je Olaf napravljen od snega, klimatske promene ne mogu biti stvarne – ovo je još jedna aluzija na Trampove komentare u kojima koristi hladno vreme kao argument da klimatske promene ne postoje.

Tramp je, inače, dva puta potpisao odluku o istupanju SAD-a iz Pariškog sporazuma o klimatskim promenama. SAD su se ovom sporazumu pridružile 2015. godine, za vreme mandata predsednika Baraka Obame. Tramp je iz njega istupio 2017. godine, da bi njegov naslednik Džo Bajden ponovo potpisao naredbu da se pristupi tom sporazumu 2021. godine. Pošto je reizabran za predsednika, Tramp je u prvim danima nakon svoje inauguracije doneo odluku da SAD istupe iz Pariškog sporazuma po drugi put.

Lubahova parodija postala je viralna na internetu i masovno se deli na platformama poput TikToka i Instagrama. Prema pisanju holandskog RTL-a, gledaoci hvale prilog zbog hrabre kritike i upoređuju ga sa cenzurom u američkim medijima.

Lubah je već bio u centru pažnje u SAD 2017. godine kada se našalio da „Amerikanci treba da stave Holandiju na drugo mesto“.