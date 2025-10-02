Ptice

01.октобар 2025. Marija Vidić

Putovanje je dugo trajalo

U Srbiji se već oko dve decenije organizuju izleti u okviru Evropskog vikenda posmatranja ptica, koji će ove godine biti 4. i 5. oktobra. Biće to vrhunac migracije ptica preko naših prostora, pa zato i pravi trenutak za razgovor o njima

Povodom knjige

01.октобар 2025. Sonja Ćirić

Kako se nekad dobro živelo

Istina je najveća senzacija – jedno je od pravila koje je primenio Nebojša Jovanović u istorijsko-novelističkoj knjizi Dvor kneza Mihaila Obrenovića o vladaru koji je Beograd pretvorio u evropsku prestonicu