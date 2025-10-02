U naredna dva dana Srbiju očekuju obilne padavine – do 120 mm kiše i preko pola metra snega u planinama. RHMZ i MUP upozoravaju na rizik od bujica, klizišta i prekida saobraćaja

Oblačnost sa Jadrana već je zahvatila krajnji jug zemlje, ali i Šumadiju i Pomoravlje. Na planinama kiša prelazi u sneg.

Obilnije padavine u jugozapadnim, južnim, centralnim i istočnim krajevima Srbije – u većini mesta se očekuje između 60 i 100 mm, lokalno i do 120 mm kiše za period od 48 sati.

Na Kopaoniku šest centimetara snega

Sneg od sinoć pada i na Kopaoniku.

Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, jutros u 6.00 na Kopaoniku izmereno je šest centimetara snega.

A zabeleli su se i viši delovi Golije.

U mestu Odvraćenica, na tromeđi Raške, Ivanjice i Kraljeva, zabeležen je snežni pokrivač od oko sedam centimetara.

Sneg pada od juče popodne

Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, jutros u 6.00 na Kopaoniku izmereno je šest centimetara snega.

View this post on Instagram A post shared by InfoKOP (@infokop)

U brdskim i nižim planinskim predelima se očekuje od 10 do 20 centimetara, lokalno preko 30 centimetara, a u višim i preko 50 centimetara snega za period od 48 sati, navodi RHMZ.

Sa severa Evrope stigao još hladniji vazduh i spustio temperaturu. Ujutru od 3 do 9 stepeni, najviša dnevna od 6 na jugu do 13 na severu.

U Beogradu kiša se očekuje od popodnevnih sati i padaće sve do subote. U najtoplijem delu dana samo 10 stepeni.

Uveče i u toku noći ka petku očekuje se spuštanje snežne granice, pa se sneg prognozira i u brdskim predelima jugozapadne i južne Srbije.

RHMZ pokrenuo sistem za prenos SMS hitnih informacija građanima

Usled obilnih padavina koje se na području centralne i južne Srbije očekuju danas i sutra, Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) pokrenuo je sistem za prenos SMS hitnih informacija građanima.

Ističe se da padavine mogu prouzrokovati značajne probleme u saobraćaju, lokalne bujice, odrone i klizišta i izazvati materijalnu štetu.

Osim problema u saobraćaju, transportu i drugim vidovima komunikacije, sneg može izazvati probleme u snabdevanju električnom energijom, izazvati oštećenja na dalekovodima, ali i materijalnu štetu na dotrajalim krovovima.

Postoji rizik od grana, ledenica i blokada puteva, koje mogu u potpunosti da onemoguće akcije spasavanja.

Preporuka je da se danas i sutra ne kreće na put u planinske predele.

Sektor za vanredne situacije MUP Srbije upozorio je građane na nevreme koje će pogoditi zemlju u četvrtak i petak.

Ovog oktobra „Vreme“ slavi i časti – čak 35 odsto popusta za naš 35. rođendan! Važi za polugodišnje i godišnje pretplate. Pretplatite se sada!