U brdskim i nižim planinskim predelima se očekuje od 10 do 20 centimetara, lokalno preko 30 centimetara, a u višim i preko 50 centimetara snega za period od 48 sati, navodi RHMZ.
Sa severa Evrope stigao još hladniji vazduh i spustio temperaturu. Ujutru od 3 do 9 stepeni, najviša dnevna od 6 na jugu do 13 na severu.
U Beogradu kiša se očekuje od popodnevnih sati i padaće sve do subote. U najtoplijem delu dana samo 10 stepeni.
Uveče i u toku noći ka petku očekuje se spuštanje snežne granice, pa se sneg prognozira i u brdskim predelima jugozapadne i južne Srbije.
RHMZ pokrenuo sistem za prenos SMS hitnih informacija građanima
Usled obilnih padavina koje se na području centralne i južne Srbije očekuju danas i sutra, Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) pokrenuo je sistem za prenos SMS hitnih informacija građanima.
Ističe se da padavine mogu prouzrokovati značajne probleme u saobraćaju, lokalne bujice, odrone i klizišta i izazvati materijalnu štetu.
Osim problema u saobraćaju, transportu i drugim vidovima komunikacije, sneg može izazvati probleme u snabdevanju električnom energijom, izazvati oštećenja na dalekovodima, ali i materijalnu štetu na dotrajalim krovovima.
Postoji rizik od grana, ledenica i blokada puteva, koje mogu u potpunosti da onemoguće akcije spasavanja.
Preporuka je da se danas i sutra ne kreće na put u planinske predele.
Sektor za vanredne situacije MUP Srbije upozorio je građane na nevreme koje će pogoditi zemlju u četvrtak i petak.
