Tokom izricanja presude u Njujorku, Šon „Didi” Kombs se javno pokajao za zločine povezane s prostitucijom i nasiljem nad ženama. Sudija je ocenio da je „potrebna značajna kazna“ kako bi se poslala poruka o odgovornosti slavnih

Američki reper i muzički producent Šon „Didi” Kombs osuđen je u petak na kaznu od nešto više od četiri godine zatvora, nakon što ga je federalni sud u Njujorku proglasio krivim za optužbe u vezi sa prostitucijom koje uključuju njegove dve bivše partnerke.

Tužilaštvo je tokom suđenja istaklo da je Kombs godinama koristio svoj status i bogatstvo kako bi kontrolisao i zlostavljao žene, navodeći da su njegova dela imala „razorne posledice“ po žrtve. Sudija Arun Subramanijan ocenio je da je kazna od 50 meseci neophodna kako bi se poslala jasna poruka o odgovornosti i sprečilo ponavljanje sličnih zločina.

Tokom izricanja presude, Kombs je po prvi put javno govorio o optužbama. Obratio se sudu i izvinio se svojim žrtvama, porodici i deci, priznajući da je „izgubio kompas“ i da su njegova dela bila „sramotna i bolesna“.

„Molim vas za milost. Nemam nikoga drugog da krivim osim sebe“, rekao je Kombs.

Tužilaštvo je navelo da je Kombs, koristeći svoj muzički imperijum, organizovao situacije u kojima bi žene bile prisiljene na seksualne odnose pod uticajem droga i nasilja, u tzv. „freak-off“ susretima. Odbrana je tvrdila da optužbe za prostituciju ne mogu da se primene jer nije ostvarivao finansijsku korist, ali sud nije prihvatio taj argument.

Presuda je doneta na osnovu Zakona Man (Mann Act), koji kriminalizuje transport žena u svrhu prostitucije ili drugih „nemoralnih radnji“.

Kombs (55) je ranije oslobođen najtežih optužbi za reketiranje i trgovinu ljudima, ali je osuđen za dva krivična dela transporta u svrhu prostitucije.