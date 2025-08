Plastični otpad je sve veća pretnju po životnu sredinu. U Srbiji je došlo do revolucionarnog otkrića: crvi bi mogli da reše ovaj problem

Ekolozi i naučnici u Srbiji trude se godinama da pronađu rešenja za uklanjanje otpada iz prirode. Sada su u toj borbi dobili neočekivane saveznike – crve koji imaju sposobnost da razgrađuju plastiku.

Za nas štetni otpad, a za njih ukusna hrana. Naučnici sa Instituta „Siniša Stanković“ već decenijama uzgajaju i proučavaju brašnene crve, koji mogu da razgrađuju plastiku.

„Kao i svi mi što imamo određene bakterije u organizmu, koje nam pomažu u varenju hrane, isto se dešava i sa larvama brašnara“, kaže za „Dojče vele“ Larisa Ilijin, naučna savetnica Instituta. „Tim mikrobiotskim kulturama, one su u stanju da razgrade plastičnu masu do ugljen dioksida i vode. Vi nemate štetnih proizvoda prilikom ove biorazgradnje.“

Jedan kontejner sa nekoliko miliona larvi velikog brašnara može da razgradi tonu stiropora godišnje. U prirodi bi mu za razgradnju trebalo više od 500 godina.

Larve su i odličan dodatak za ishranu životinja, a njihove izlučevine se koriste i kao organsko đubrivo u poljoprivredi.

„Imate zaista jedan zatvoren sistem gde otpad možete da koristite kao hranu. To je takozvani zero waste sistem (bez otpada). Zato one postaju jako popularne i verujem da će biti jedna nova grana poljoprivrede u budućnosti“, dodaje Ilijin.

Od teorije do prakse

Firma „Belinda animals“ je nauku pretočila u praksu. Na svojoj farmi uzgajaju larve brašnenog crva planiraju da osnuju regionalnu mrežu gazdinstava koja će primenjivati ovaj pristup. Poljoprivrednicima bi to donelo dvostruku korist: smanjili bi otpad i dobili dodatnu hranu za svinje i živinu. I usput bi doprineli očuvanju životne sredine.

„Kada larva pojede kilogram stiropora, ona emituje samo jedan do dva grama ugljen dioksida u atmosferu. Ako se kilogram stiropora sagori u cementari, on emituje 3.960 grama emisionog ugljen dioksida. To je skoro 4.000 puta veće zagađenje“, kaže Boris Vasiljev iz preduzeća „Belinda animals“.

Njihova priča tek počinje. Brašneni crvi već se nalaze u hrani pojedinih građana, u energetskim pločicama, kao proteinski dodatak testenini. Stručnjaci očekuju da će i u Srbiji uskoro biti odobrena njihova upotreba za ishranu ljudi.

