U 87. godini života u Rijeci je preminuo Nikola Pilić, proslavljeni teniser, selektor i trener, čovek koji je utabao profesinonalni put Novaka Đokovića

Preminuo je Nikola Pilić, legenda hrvatskog, jugoslovenskog i svetskog tenisa, selektor hrvatske Dejvis kup reprezentacije koja je osvojila titulu prvaka 2005. godine i veoma važan, ako ne i ključan čovek u razvoju i stasavanju Novaka Đokovića, objavio je HRT.

Preminuo je u 87. godini u Rijeci.

Teniska karijera

U karijeri je osvojio 3 turnira, a najbolji plasman na ATP listi bilo mu je 12. mesto (31. oktobar 1973, a pre Open ere 7. mesto).

Igrao je jedno finale grend slema u pojedinačnoj konkurenciji, kada je na Rolan Garosu 1973. godine izgubio od Ilijea Nastasea u tri seta. Pilić je učestvovao na dva grend slem finala u konkurenciji parova.

Na Vimbldonu 1962. godine njega i Boru Jovanovića porazili su Australijanci Bob Hjuit i Fred Stol. Osvojio je Otvoreno prvenstvo SAD 1970. godine u paru sa Francuzom Pjerom Bartesom, pobedivši australijski par Roj Emerson / Rod Lejver sa 3:1.

Takođe, 1963. je osvojio zlato na Mediteranskim igrama u paru igrajući s Borom Jovanovićem.

Povukao se 1978. godine.

Trenerski dani

Kao trener sa Nemačkom je osvojio Dejvis kup tri puta 1988, 1989. i 1993. godine. U to vreme je trenirao poznate tenisere Borisa Bekera i Mihaela Štiha. Uspeh je ostvario sa hrvatskom teniskom reprezentacijom 2005. godine, kada je u finalu pobedila Slovačku u Bratislavi. Radio je kao savetnik Dejvis kup reprezentacije Srbije i takođe učestvovao u trijumfu 2010. godine.

Legendarni Hrvat se naziva i „teniskim ocem“ Novaka Đokovića, pošto je i Novak bio njegov učenik na akademiji u Minhenu.

Kao jedan od ključnih faktora u tom periodu pomogao je Đokoviću da se razvije, stekne potrebna znanja, ali i uslove da bi postao ono što danas jeste.

U 2020. dodeljena mu je Zlatna medalja za zasluge Republike Srbije.