Češka je pobeđena već u prvoj četvrtini, a važnije od toga je bilo da su svi imali prostora i da uhvate formu i da se odmore
Nakon neuverljivih izdanja u minule dve utakmice koje su pobedili, selekciji Srbije je bila preko potrebna sigurna i ubedljiva partija, uz raspodelu minutaže i davanje prostora pojedincima da uhvate naznake prave forme.
Savršena prilika za tako nešto je stigla u vidu duela protiv Češke, jedne od reprezentacija koje su najmanje pokazale u dosadašnjem toku prvenstva.
Utakmica nije imala gotovo nikakav rezultatski značaj, jer bi Srbija mogla do prvog mesta u grupi A i u slučaju poraza od Češke, ali uz pobedu nad Turskom u poslednjem kolu.
Naravno, poraz od selekcije koja toliko loše izgleda, bio bi jasan pokazatelj da nešto debelo nije u redu, pa je svakako bolje što je ovom duelu selekcija Srbije pristupila oprezno i motivisano.
Pobednik je rešen već u prvoj deonici susreta. Nakon uvodnih deset minuta susreta, Srbija se nalazila u prednosti od 22 poena razlike, koliko je bilo i na kraju utakmice (82:60).
Za razliku od prethodne dve utakmice, Srbija je bila rastrčana i efikasna, pa je dosta poena stiglo kroz kontranapade koje je obično započinjao Nikola Jokić. Raspoloženi su bili Petrušev i Jović, ali i Avramović i Milutinov, pa je Srbija konačno imala veći broj dvocifrenih pojedinaca.
Foto: FoNet/FIBADuel protiv Češke
Najvažnija stvar sa ove utakmice je odlična rola Vase Micića, koji je delovao indisponirano u dosadašnjem toku prvenstva. Uoči ulaska u igru, ne tako davno najbolji evropski plejmejker je dobio jasnu i glasnu podršku srpskih navijača u Rigi, koja mu je dosta značila. Uzvratio je na pravi način, te sa nekoliko lucidnih poteza podsetio na svoje najbolje dane.
Upravo ovakva verzija Micića je neophodna Srbiji kako bi ostvarila zacrtano, posebno nakon povrede Bogdanovića. Utoliko je više zabrinula situacija iz poslednje četvrtine, kada je Micić dobio udarac zbog kojeg je morao van igre. Prve informacije nakon utakmice sugerišu da nije u pitanju ozbiljnija povreda i da će Micić biti spreman za naredne duele.
Selektor Pešić je iskoristio priliku i da raspodeli minutažu, pa je gotovo kompletan igrački kadar na terenu proveo između 14 i 23 minuta. Tako nešto je bilo neophodno i zbog povećanje potrošnje pojedinaca (čitaj, Jokića) u duelu protiv Letonije, a sve uoči odlučujućeg duela sa Turskom. Pobeda nad sastavom Ergina Atamana bi Srbiju odvela na prvo mesto u grupi, ali i u lakšu polovinu nokaut faze takmičenja.
Isprobao je iskusni selektor i varijante koje bi mogli videti baš u narednom duelu, pa smo videli Jokića i Milutinova u isto vreme na parketu, a to bi moglo biti jedno od rešenje za visoke petorke Turske.
Takođe, u odsustvu Bogdanovića sve češće viđamo i petorke Srbije sa dva plejmejkera, a kao što smo i u ranijim analizama napomenuli, kvalitetnija igra spoljne linije našeg sastava je neophodna za željeni rezultat na ovom Evropskom prvenstvu.
Reprezentacija Srbije ostala je bez kapitena – Bogdan Bogdanović zbog povrede zadnje lože više neće igrati na Evrobasketu. Lekarski nalazi potvrdili su težu rupturu mišića, pa Klipersi ne žele da rizikuju
Pred punom dvoranom u Rigi, Srbija je uspela da izdrži nalet domaće selekcije i dođe do trijumfa od 84:80. Najzaslužniji za novu pobedu bio je Nikola Jokić, koji je meč završio sa 39 poena i 10 skokova
„Prvog dana je bilo jako malo ljudi. Kroz naš ulaz je prošlo oko 50 posetilaca. Juče ih je bilo malo više jer je bilo poznatijih izvođača, poput Riblje čorbe. Inače bude oko bine malo gušća masa, ali sve ostalo je prazno“, priča za „Vreme“ jedna od zaposlenih na ovogodišnjem „Bir festu“, poznatom festivalu koji su mnogi muzičari i posetioci odlučili da bojkotuju
U nekim nemačkim školama učenici više ne mogu da provode pauze gledajući u ekrane, a mnogi su otkrili da to uopšte nije loše. Može li zabrana mobilnih uređaja u školama zaista pomoći deci da ponovo nauče da komuniciraju licem u lice
Nezamislivo je da građani i studenti priznaju pobedu izvojevanu krađom. A sasvim je izvesno da će da krade. S druge strane da li iko veruje da bi Vučić, ukoliko izgubi izbore, priznao izbore? Naravno da ne bi, ali ovoga puta ne pita se on
Vučićev predizborni plan: uterati strahu u kosti policijskim brutalnošću, rasturiti N1 i Novu S, odglumiti za strance spremnost za dijalog, demagoški stvoriti privid bogatijeg života... No, izuzev stvaranja afera, ništa mu ne ide od ruke
Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.