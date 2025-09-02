Češka je pobeđena već u prvoj četvrtini, a važnije od toga je bilo da su svi imali prostora i da uhvate formu i da se odmore

Nakon neuverljivih izdanja u minule dve utakmice koje su pobedili, selekciji Srbije je bila preko potrebna sigurna i ubedljiva partija, uz raspodelu minutaže i davanje prostora pojedincima da uhvate naznake prave forme.

Savršena prilika za tako nešto je stigla u vidu duela protiv Češke, jedne od reprezentacija koje su najmanje pokazale u dosadašnjem toku prvenstva.

Utakmica nije imala gotovo nikakav rezultatski značaj, jer bi Srbija mogla do prvog mesta u grupi A i u slučaju poraza od Češke, ali uz pobedu nad Turskom u poslednjem kolu.

Naravno, poraz od selekcije koja toliko loše izgleda, bio bi jasan pokazatelj da nešto debelo nije u redu, pa je svakako bolje što je ovom duelu selekcija Srbije pristupila oprezno i motivisano.

Pobednik je rešen već u prvoj deonici susreta. Nakon uvodnih deset minuta susreta, Srbija se nalazila u prednosti od 22 poena razlike, koliko je bilo i na kraju utakmice (82:60).

Za razliku od prethodne dve utakmice, Srbija je bila rastrčana i efikasna, pa je dosta poena stiglo kroz kontranapade koje je obično započinjao Nikola Jokić. Raspoloženi su bili Petrušev i Jović, ali i Avramović i Milutinov, pa je Srbija konačno imala veći broj dvocifrenih pojedinaca.

Foto: FoNet/FIBA Duel protiv Češke

Najvažnija stvar sa ove utakmice je odlična rola Vase Micića, koji je delovao indisponirano u dosadašnjem toku prvenstva. Uoči ulaska u igru, ne tako davno najbolji evropski plejmejker je dobio jasnu i glasnu podršku srpskih navijača u Rigi, koja mu je dosta značila. Uzvratio je na pravi način, te sa nekoliko lucidnih poteza podsetio na svoje najbolje dane.

Upravo ovakva verzija Micića je neophodna Srbiji kako bi ostvarila zacrtano, posebno nakon povrede Bogdanovića. Utoliko je više zabrinula situacija iz poslednje četvrtine, kada je Micić dobio udarac zbog kojeg je morao van igre. Prve informacije nakon utakmice sugerišu da nije u pitanju ozbiljnija povreda i da će Micić biti spreman za naredne duele.

Selektor Pešić je iskoristio priliku i da raspodeli minutažu, pa je gotovo kompletan igrački kadar na terenu proveo između 14 i 23 minuta. Tako nešto je bilo neophodno i zbog povećanje potrošnje pojedinaca (čitaj, Jokića) u duelu protiv Letonije, a sve uoči odlučujućeg duela sa Turskom.

Pobeda nad sastavom Ergina Atamana bi Srbiju odvela na prvo mesto u grupi, ali i u lakšu polovinu nokaut faze takmičenja.

Isprobao je iskusni selektor i varijante koje bi mogli videti baš u narednom duelu, pa smo videli Jokića i Milutinova u isto vreme na parketu, a to bi moglo biti jedno od rešenje za visoke petorke Turske.

Takođe, u odsustvu Bogdanovića sve češće viđamo i petorke Srbije sa dva plejmejkera, a kao što smo i u ranijim analizama napomenuli, kvalitetnija igra spoljne linije našeg sastava je neophodna za željeni rezultat na ovom Evropskom prvenstvu.