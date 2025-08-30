Beer fest 2025

Belgrade Beer fest 2025

30.avgust 2025. Tijana Stanić

Šta je ostalo od „Bir festa“: Ima piva, ali nema publike

„Prvog dana je bilo jako malo ljudi. Kroz naš ulaz je prošlo oko 50 posetilaca. Juče ih je bilo malo više jer je bilo poznatijih izvođača, poput Riblje čorbe. Inače bude oko bine malo gušća masa, ali sve ostalo je prazno“, priča za „Vreme“ jedna od zaposlenih na ovogodišnjem „Bir festu“, poznatom festivalu koji su mnogi muzičari i posetioci odlučili da bojkotuju

Rokenrol

29.avgust 2025. I.M.

Bez publike na Gitarijadi: Posetioci bojkotovali festival

Na kasnoantičkom lokalitetu „Feliks Romulijana“ sinoć je počela 58. Gitarijada, ali prve večeri publika gotovo da nije došla. Snimci pokazuju svega nekoliko desetina posetilaca, dok su brojni bendovi prethodno otkazali nastupe u znak protesta

Intervju: Jelena Lengold

28.avgust 2025. Sonja Ćirić

Osluškivanje uglova naših bića

“Jedna od mojih etiketa je ta da pišem o ljubavi. Ne bih da se branim, ali kad bih na ovom svetu videla samo ljubavne priče, to bi značilo da je moj pogled uzak, a život veoma romantičan. Ali nijedno od ta dva nije sasvim tačno”