Srbija je pobedila Portugal, ali teže nego što se očekivalo. Povreda kapitena Bogdana Bogdanovića zasenila je slavlje i donela novu brigu pred meč sa Letonijom

U drugom kolu grupe „A’’ Evropskog prvenstva u košarci, Srbija je ostvarila pobedu nad selekcijom Portugala rezultatom 80:69.

Teže nego što se očekivalo, izabranici Svetislava Pešića su nastavili pobednički niz, ali je ovog puta izostala lepršava i tečna igra koja ih je krasila u dosadašnjem periodu. Verovatno bi utakmicu najbolje opisala konstatacija da je Srbija bila dovoljno dobra da rutinski i bez rezultatske drame reši pitanje pobednika.

Za nešto slabiju igru Srbije zaslužni su i reprezentativci Portugala, koji su izuzetno hrabro i čvrsto ušli u duel protiv favorizovanog protivnika, pokazavši da trijumf nad Češkom u uvodnom kolu nije bio nikakvo iznenađenje.

Nervoza i nezadovoljstvo

Igrali su Portugalci prilično organizovano u fazi napada, dok su u odbrani konstatno bili „na ivici faula’’, što je iritiralo pojedine igrače našeg sastava. Srbija je nervozno ušla u utakmicu, napravivši već u prvoj četvrtini veliki broj izgubljenih lopti. Sredinom prve deonice, Filip Petrušev potpuno nepotrebno pesnicom udara svog čuvara, zbog čega dobija isključenje sa utakmice i unosi dodatnu nervozu među saigrače.

Bio je nakon utakmice vidno nezadovoljan selektor Pešić, kako postupkom mladog krilnog centra, tako i igrom svoje ekipe. Istakao je kako nismo ličili na reprezentaciju Srbije, što je apsolutno tačno, posebno ako su reper utakmice u pređašnjem periodu. Za razliku od duela sa Estonijom, osim dvojice Nikola, Jokića i Jovića, nije bilo raspoloženih u sastavu selekcije Srbije. Njih dvojica su zbirno zabeležili 41 poen i 16 skokova, a u ostatku tima nije bilo dvocifrenih.

Plejmejkeri su podbacili i Srbija nikako nije uspevala da postigne željeni ritam u fazi napada. O tome svedoči i podatak da smo za tri šutirali svega 32%, a upisali smo čak 15 izgubljenih lopti. Pokušavao je Pešić bezuspešno da razigra i do sada indisponiranog Micića, ali ni ostatak spoljne linije nije briljirao.

Već danas novi duel

Međutim, ono što trenutno najviše brine jeste povreda kapitena Bogdana Bogdanovića. Krajem prvog poluvremena, nakon jednog prodora se uhvatio za zadnju ložu, a nedugo zatim i napustio teren. Otišao je na pregled u svlačionicu, iz koje se nije vraćao nakon velikog odmora.

Nema potrebe naglašavati koliki bi hendikep predstavljala njegova ozbiljnija povreda, jer je u pitanju srce i duša ovog tima, ali i najbolji mogući „parnjak’’ Nikoli Jokiću u pohodu na evropsko zlato.

Ako bismo mogli da izvučemo nešto dobro iz ove utakmice – sem, naravno, upisane pobede – bila bi to korektna igra u fazi odbrane, kao i činjenica da su nam Portugalci jasno stavili do znanja da postoje i protivnici koji nas se ne plaše, i koji su dodatno motivisani kada igraju protiv glavnog favorita za osvajanje prvenstva.

Sledi duel sa domaćom Letonijom, i to za manje od 24 sata od završetka utakmice sa Portugalom, zbog čega je Pešić raspoređivao minutažu, pa Nikolu Jokića nismo ni videli u poslednjoj četvrtini. Srbiji će u toj utakmici biti potrebna neuporedivo kvalitetnija, staloženija i efikasnija partija.

Milenko Janjić za „Vreme“ piše kratke analize posle svake utakmice košarkaša Srbije na Evropskom prvenstvu