„Genie 3“ najnoviji je AI model Gugla koji omogućava kreiranje interaktivnih 3D svetova samo pomoću teksta. Svetovi su realistično prikazani, mogu se kontrolisati u realnom vremenu i omogućavaju korisniku da se slobodno kreće i upravlja njima.

Pre samo par dana kompanija OpenAI predstavila je novi model ChatGPT-a, a to je GPT-5, međutim i Gugl je na tržište izašao sa novim modelom veštačke inteligencije.

„Genie 3“ dolazi iz Guglove laboratorije za veštačku inteligenciju „DeepMind“ i predstavlja prekretnicu na putu ka „modelima sveta“, odnosno sistemima veštačke inteligencije koji mogu da predstavljaju, razumeju i simuliraju virtuelna okruženja.

Koristeći jednostavne tekstualne komande, mogu se kreirati slobodno istraživački, otvoreni 3D svetovi – od fantastičnih pejzaža do realističnih lokacija.

U poređenju sa svojim prethodnikom, Genie 2, predstavljenim krajem 2024. godine, nova verzija sada podržava interakcije u realnom vremenu. Memorija će uskoro biti proširena na nekoliko sati. Pored vremenskih ograničenja, model trenutno i dalje ima problema sa prikazom teksta i lokacijama u stvarnom svetu.

Šta sve može novi „Genie 3“

Pored primena u igrama i obrazovanju, Gugl zamišlja Genie 3 kao alat za obuku robota koji mogu da uče, deluju i razvijaju se unutar ovih svetova. Genie 3 simulira realistične prirodne fenomene kao što su tokovi lave, okeanske struje ili olujno vreme.

Ono što je ranije zahtevalo mnogo sati rada za razvojni tim sada se može brzo postići pomoću modela koji koristi tekstualne komande.

Gugl naglašava da je projekat razvio odgovorno od temelja. Trenutno je još uvek u ranim fazama istraživanja i samo odabrani naučnici i kreativci imaju pristup.

Korisnici mogu da kliknu na neke demo scenarije na veb stranici Genie 3 da bi stekli uvid u, samo deo mogućnosti novog AI modela.

Izvor: Danas

Veliki letnji popust na „Vreme“! Samo kliknite ovde, odaberite pretplatu i podržite redakciju u nezavisnom radu.