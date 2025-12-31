Popularna kultura
Kraj jedne ere televizijske muzike: MTV ugasio svoje kanale
Emitovanje kanala MTV Music, MTV 80s, MTV 90s i Club MTV prestalo je ovog jutra u šest časova, čime je završeno značajno poglavlje u istoriji televizije
Otkud dolazi reč „godina“ i šta je izvorno značila
Jedna godina skončava, a dolazi nova. Šta to uopšte znači?
Godina, kao razdoblje, ima prirodno, astronomsko utemeljenje – to je period za koji Zemlja jednom obiđe Sunce.
Kalendarski, to je vreme od 1. januara do 31. decembra.
Tako se kaže u južnoslovenskim jezicima, ali u slovenačkom i lužičkosrpskom se kaže leto. Rusi i Belorusi kažu год, dok je kod Slovaka, Čeha i Poljaka to otišlo u drugom pravcu, pa kažu rok, kao i Ukrajinci рік.
Drvo ima godove, prstenove koji nastaju zbog smene zimskog mirovanja i perioda rasta. Nastaje mekše, svetlije tkivo kako bi minerali lakše išli od korena ka krošnji.
Praslovenski koren godъ isprva je označavao povoljno doba, što je kod Slovena često bila rana jesen. Dalje, označava praznik, ili razdoblje – ali ne fiksirano kao danas u srpskom, nego bilo koje.
To sa povoljnim dobom dolazi od glagola goditi. U Rečniku sinonima (2008) se to definiše kao „biti po ukusu, volji, preterano hvaliti, govoriti lepe reči, zadovoljavati nečiju ambiciju“.
Otuda ugađanje i negodovanje.
Otuda se možemo pogoditi i nagoditi, tako da svi budemo donekle zadovoljni.
Otuda događaj, zgoda i zgoditak (kako Hrvati zovu i gol u nogometu), otuda nezgoda i nepogoda.
Može biti i vremenski, recimo odgoditi.
Neki pokušavaju i smrt da odgode. Jedino se ne može odgoditi – nova godina.
