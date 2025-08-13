Sajsi MC

Novi broj „Vremena“

13.avgust 2025. J. Đ.

Sajsi MC: Ovo je svačija borba

Posledice studentskih protesta biće dugoročne jer je stvoren osećaj da se nešto zaista može promeniti, kaže za „Vreme“ muzičarka Sajsi MC

Spoljna politika

13.avgust 2025. J.Đ.

Kviz: Koliko dobro poznajete BRIKS?

Pozivamo vas da učestvujete u kratkoj anketi o tome koliko su građani Srbije upoznati sa BRIKS-om i kakav stav imaju o mogućem priključenju Srbije ovom bloku

Šumski požari

12.avgust 2025. M. L. J.

Požari u Crnoj Gori: Poginuo vojnik pri prevrtanju cisterne sa vodom za gašenje

Požari bukte u Crnoj Gori. U noći na utorak gorelo je u opštinama Podgorica, Budva, Bar, Nikšić, Šavnik i Bijelo Polje, a magistralni put Podgorica-Nikšić je zatvoren za saobraćaj. Ministarstvo odbrane saopštilo da je jedan pripadnik Vojske Crne Gore stradao, a da je drugi je zadobio teške telesne povrede tokom angažovanja na gašenju požara u rejonu Kuča