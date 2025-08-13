Jelena Karleuša održaće 15. avgusta koncert u Loznici. Iz udruženja „Ne damo Jadar“ pozivaju na kontra-žurku na Lagatoru i predlažu da se honorar namenjen pevačici da u humanitarne svrhe

Grad Loznica najavio je koncert Jelene Karleuše, koji će se održati u petak 15. avgusta.

Iz udruženja „Ne damo Jadar“ pozvali su građane i stanovnike okolnih mesta da se istog dana u 20 časova okupe ispred glavnog ulaza stadiona Lagator, gde ih čeka „žurka, zabava i mnogo prikladniji sadržaj i program“, nego što je planirani nastup „estradne umetnice“.

Novac mogao biti bolje iskorišćen

U pozivu se tvrdi da će dolazak Karleuše u Loznicu koštati taj grad „mnogo para“.

„Uputili bismo apel Gradskoj upravi da taj ’cirkus’ otkažu, i da taj novac koji su predvideli za organizaciju ’cirkuske predstave’ daju u humanitarne svrhe. Imamo na jugu Srbije mnogo ljudi koji su ostali bez svojih domaćinstava, i koji nemaju elementarne uslove za život. Neka daju njima ili neka ulože u nešto u našem gradu“, poručio je Zlatko Kokanović u pozivu objavljenom na društvenim mrežama.

„Sprema nam se još jedna proslava nečega. Šta li slavimo – ne znamo. Za naše novce se to radi i mi ne možemo to da prećutimo. Taj novac je mogao biti pametnije upotrebljen“, rekao je Miroslav Petrović, koji će za najavljeni kontra-koncert obezbediti struju.

Dodao je da su pokušali „skrenuti pažnju sve ove godine gradskoj upravi da lokalni problemi treba da se rešavaju, ali oni ostaju nemi i slepi poslušnici nekih naređenja iz Beograda“.

On u skladu sa tim poziva građane da dođu i da zajedno izraze neslaganje sa načinom trošenja gradskog novca.

Jedan od komentara na ovaj poziv upozorava da je kasno za prenamenu novca, jer je novac već uplaćen.

„Najbolje bi bilo ili ignorisati dotičnu ili doći na ’koncert’ pa je lepo izviždati“, dodaje ovaj korisnik Instagrama.

Ipak, nisu svi protivnici koncerta Jelene Karleuše – do autorke ovog teksta stiglo je nekoliko poziva da prisustvuje ovom nastupu.

Upitna lokacija, ali i ulaz

U pozivu udruženja „Ne damo Jadar“ napominje se da lokacija koncerta Jelene Karleuše još nije zvanično objavljena.

Za sada je plan da se nastup održi na platou ispred stadiona Lagator.

Ukoliko dođe do nekih izmena, Kokanović naglašava da će biti izmenjena i lokacija kontra-žurke. Građani će, svakako, biti naknadno obavešteni putem društvenih mreža.

Dodaje se da postoji mogućnost da će prostor namenjen za održavanje koncerta biti ograđen, ali da informacije nisu potvrđene.

„Podsetio bih samo lokalnu upravu da se koncert organizuje od novaca građana ovog grada, plaćen je novcem iz budžeta ovog grada, i isti organizuje Turistička organizacija grada Loznice. Samim tim, prisustvo svakom zainteresovanom građaninu mora biti garantovano i obezbeđeno“, zaključio je Miroslav Petrović.

Stazama Đorđa Davida

Prethodni koncert nekog od pevača koji su otvoreno podržali vlast Srpske napredne stranke u Loznici održan je u okviru „LilaLo“ festivala 10. jula ove godine.

Bio je to nastup Đorđa Davida, a deo okupljenih Lozničana zviždao mu je, dobacivao da je „ćaci“ i okrenuo mu leđa.

Da je pevač pokušao da ih ubedi da se okrenu, navodeći da će novac od koncerta biti prosleđen u humanitarne svrhe, objavio je tada Nebojša Petković, takođe iz udruženja „Ne damo Jadar“.

On je na društvenim mrežama postavio snimak koncerta skromnog po ljudstvu, tvrdeći da se građani nisu „upecali“ na navodnu humanitarnu svrhu.

