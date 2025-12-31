Rečnik
Nova godina se uvek dogodi
Otkud dolazi reč „godina“ i šta je izvorno značila
Emitovanje kanala MTV Music, MTV 80s, MTV 90s i Club MTV prestalo je ovog jutra u šest časova, čime je završeno značajno poglavlje u istoriji televizije
Kompanija Paramount Media Networks ugasila je svoje linearne muzičke televizijske kanale brenda MTV. Emitovanje kanala MTV Music, MTV 80s, MTV 90s i Club MTV prestalo je u utorak ujutru u šest časova, potvrđeno je iz kompanije.
Zatvoren je i kanal MTV Live, koji je bio dostupan isključivo putem kablovskih operatera.
Odluka o gašenju muzičkih kanala najavljena je još u oktobru, a iz Paramounta navode da je razlog dugogodišnji pad gledanosti linearnih muzičkih televizija, uslovljen dominacijom striming platformi i digitalnih servisa.
Za razliku od muzičkih kanala, MTV HD nastavlja sa emitovanjem, ali sa programskom šemom koja je gotovo u potpunosti usmerena na reality formate, među kojima su Teen Mom, Geordie Shore i Dating Naked UK.
Gašenje muzičkih kanala označava kraj jedne ere televizije u kojoj je MTV decenijama imao ključnu ulogu u promociji popularne muzike i oblikovanju globalne pop-kulture.
Mnogo utakmica, malo uspeha i previše opravdanja, tako bi se u par reči moglo opisati sve ono što je reprezentacija Srbije, u većini sportova, uradila ove godine. Gde smo se sve to obrukali i šta nas od reprezentativnog sporta očekuje 2026. godine
Pre četvrt veka je nemačko novinarstvo pogodio neviđeni skandal. Otkrilo se da je novinar Tom Kumer iz Los Anđelesa godinama slao - izmišljene intervjue sa holivudskim zvezdama. Jesu bili izmišljeni, ali su bili baš dobri. Kako je to dođavola bilo moguće?
Afrički pingvini pretrpeli su pad populacije od skoro 80 odsto u poslednjih 30 godina. Zbog toga ih je Međunarodna unija za očuvanje prirode proglasila kritično ugroženom vrstom, sa manje od 10.000 preostalih parova
Generali Osiguranje Srbija predstavilo je „Superlavić“, kolektivno osiguranje namenjeno kompanijama i organizacijama, koje porodicama zaposlenih obezbeđuje finansijsku i psihološku podršku u slučaju teških i retkih bolesti kod dece
