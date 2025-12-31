Emitovanje kanala MTV Music, MTV 80s, MTV 90s i Club MTV prestalo je ovog jutra u šest časova, čime je završeno značajno poglavlje u istoriji televizije

Kompanija Paramount Media Networks ugasila je svoje linearne muzičke televizijske kanale brenda MTV. Emitovanje kanala MTV Music, MTV 80s, MTV 90s i Club MTV prestalo je u utorak ujutru u šest časova, potvrđeno je iz kompanije.

Zatvoren je i kanal MTV Live, koji je bio dostupan isključivo putem kablovskih operatera.

Odluka o gašenju muzičkih kanala najavljena je još u oktobru, a iz Paramounta navode da je razlog dugogodišnji pad gledanosti linearnih muzičkih televizija, uslovljen dominacijom striming platformi i digitalnih servisa.

Za razliku od muzičkih kanala, MTV HD nastavlja sa emitovanjem, ali sa programskom šemom koja je gotovo u potpunosti usmerena na reality formate, među kojima su Teen Mom, Geordie Shore i Dating Naked UK.

Gašenje muzičkih kanala označava kraj jedne ere televizije u kojoj je MTV decenijama imao ključnu ulogu u promociji popularne muzike i oblikovanju globalne pop-kulture.

