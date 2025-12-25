Ambasador Srbije Dragan Šutanovac tema je pošalica na internetu pošto je javno rešavao jedan matematički zadatak. Nepravedno je to, jer rešenje je bilo tačno i pokazalo da Srbija ima superiorno osnovno obrazovanje

Ah, praznično vreme, svi tada driving home for Christmas, kako je pevao Kris Rija koji je otišao baš pred ovaj Božić. Mora da je i Vašington, prestonica SAD, pomalo opusteo, ušuškan u praznike.

Možda otuda srpski ambasador na tom teškom terenu, Dragan Šutanovac, ima višak vremena.

Na Tviteru je hit postao njegov odgovor na jedno clickbait matematičko pitanje. Mnogi su se zapitali zar Šutanovac nema pametnija posla, ali to su sitne duše.

Jer, srpski veleposlanik je odgovorio tačno, a valjda je to najbitnije.

Kažeš „osam“?

Popularno je sada na društvenim mrežama pecati pažnju postavljanjem matematičkih zadačića koji su na nivou osnovne škole i napisati da je to nešto što mogu da reše „samo genijalci“. Tako se masa navuče. Pa ko ne želi da jednom u životu ispadne genije!

Tako je neki nebitni tviteraš pod pseudonimom zadao pitanje koji je kvadratni koren izraza 16:1/4.

Šutanovac se zbilja pokazao kao genijalac i odgovorio: 8.

8 — Šutanovac Dragan (@SutanovacDragan) December 24, 2025

Domaći tviteraši su reagovali najpre rimujući nešto sa „osam“, ali i iščuđavanjem čime se to bavi bivši ministar odbrane i bivši predsednik Demokratske stranke koji sada, pri Vučićevom režimu, službuje u Vašingtonu.

Mašinac u duši

To je nefer prema ovom diplomati koji je završio Šestu beogradsku, Mašinski fakultet i nekoliko kurseva za bezbednosnu politiku.

Braneći svoju osnovnu profesiju, Šutanovac je odgovorio tačno i to mu treba ubrojati u uspehe u Vašingtonu.

Uostalom, kad vidite kako su odgovarali neki drugi tviteraši iz belog sveta, valja biti ponosan na osnovno obrazovanje u Srbiji.

Treba dodati da je Šutanovac šale na svoj račun prihvatio sportski. Jedan tviteraš mu je prosledio novi matematički problem „za genijalce“ i zatražio pomoć.

6+6+6x6x0=?

Kao iz topa, Šutanovac je rekao 12.

Opet tačno. Možda je to početak neke nove karijere jednog dana.

Veliki praznični popust na „Vreme“ – pretplate 25 odsto jeftinije do sredine januara. Poklonite pretplatu sebi ili nekom drugom, čitajte što je bitno.