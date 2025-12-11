Ono što je bilo najavljivano sada je i zvanično potvrđeno na Izbornoj skupštini Olimpijskog komiteta Srbije – Dejan Tomašević novi je predsednik OKS-a.

Tomašević je izabran jednoglasno: svih 59 delegata bilo je za, nije bilo niti uzdržanih niti onih koji su protiv. Nekada proslavljeni košarkaš i funkcioner u Košarkaškom savezu Srbije, u poslednje vreme političar i poslanik Srpske napredne stranke, nije imao nijednog protivkandidata.

Pošto Međunarodni olimpijski komitet ne dozvoljava mešanje politike i sporta, Tomašević je prethodno morao da podnese ostavku na mesto narodnog poslanika u Skupštini Srbije gde je predstavljao Srpsku naprednu stranku. Što je Tomašević i učinio u utorak 9. decembra, ostavka je usvojena u Skupštini Republike Srbije.

Na funkciji predsednika OKS-a menja Božidara Maljkovića, takođe čoveka iz košarke, koji je na čelu Olipijskog komiteta bio od 2017. godine. Pre njega, predsednik OKS-a bio je košarkaš Vlade Divac.

Teren – politika – olimpijska fotelja

Put Dejana Tomaševića do mesta predsednika OKS-a krenuo je naravno bogatom košarkaškom karijerom. Po završetku igračke karijere bio je potpredsednik i generalni sekretar Košarkaškog saveza Srbije.

Danas ljudi Dejana Tomaševića doživljavaju kao aktera na političkoj sceni, a ne kao nekadašnjeg vrhunskog sportistu. Iako se SNS-u zvanično priključio u maju 2023. i ranije je bio aktivan kao simpatizer, pa je godinu dana pre učlanjenja bio jedna od „nestranačkih ličnosti“ koji su dali potpis podrške kandidaturi Aleksandra Vučića za predsednika Srbije.

Igrao je Tomašević kolo sa penzionerima, a onda se posvetio nešto ozbiljnijim zadacima kao što je „statiranje“ u krajnje bizarnom snimku nastalom u novobeogradskom bloku 70A. U očima mnogih najviše je pao, a kod drugih najviše poena dobio, kada je tokom incidenta u Skupštini Srbije u martu 2025. opozicionim poslanicima vikao „ustaše, ustaše“.

Početkom oktobra Tomašević je isplivao kao glavni kandidat za mesto predsednika OKS-a. Odluka je doneta u samom državnom vrhu, pisao je tada Sportklub.

Sa košarkaškog terena u politiku, pa preko skupštinske klupe do olimpijske fotelje, tako bi ukratko mogao da se opiše put Dejana Tomaševića.

Košarkaška karijera

Sportska karijera Dejana Tomaševića, za razliku od one političke, nema mrlja. Tokom bogate sportske karijere Tomašević je branio boje Crvene zvezde, Partizana, Budućnosti, Taukeramike, Valensije, Panatinaikosa i PAOK-a. Bio je i prvak Evrope sa Panatinaikosom i dva puta član prve petorke Evrolige.

Tomašević je jedan od najuspešnijih srpskih košarkaša u modernoj istoriji. U reprezentativnom dresu osvojio je tri Evropska (1995, 1997. i 2001) i dva Svetska prvenstva (1998. i 2002), uz srebrnu medalju na Olimpijskim igrama 1996. godine.