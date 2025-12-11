Monografija
Ovo su svi naši životi
U ovo vreme, fotografije Goranke Matić objavljene u monografiji Goranka dolaze kao opomena, ne nude nostalgiju kao utehu, već istinu kao ogledalo o nama i našim životima
Prema podacima mernih stanica, najviši nivoi zagađenja zabeleženi su u Vranju, Ćupriji, Tutinu, Leskovcu, Arilju, Bajinoj Bašti i Batočini. Više od 40 odsto građana danas udiše izrazito loš vazduh, dok lekari upozoravaju na rizike po najosetljivije grupe
Danas je vazduh u mnogim gradovima u Srbiji ponovo među veoma zagađenim, a u to su se mogli uveriti svi građani koji su se ovog jutra našli na ulicama.
Prema podacima sa sajta xeco.info ovog jutra najveća koncentracija zagađenja je u Vranju, Ćupriji, Tutinu, Leskovcu, Arilju, Bajinoj Bašti i Batočini.
Loš vazduh udiše preko 40 posto populacije, a koncetracije zagađujućih čestica su ogromne.
Prema merenjima od jutros, najzagađeniji gradovi u blizini Beograda su Lazarevac i Mladenovac, dok su Voždovac i Grocka najzagađeniji delovi u prestonici.
Jutarnji najviši talasi zagađenja najopasniji su za ljude koji već moraju rano napolje – decu koja idu u školu, radnike u jutarnjoj smeni, starije osobe. Simptomi su gotovo isti svuda: grebanje u grlu, pojačan kašalj, iritacija očiju, osećaj težine u grudima.
Lekari ukazuju da kratkotrajni visoki skokovi koncentracija čestica nisu benigni — oni kod hroničnih bolesnika mogu izazvati akutna pogoršanja.
Tokom hladnih jutara, u gradovima Srbije se često javljaju temperaturne inverzije — sloj hladnog vazduha ostaje zarobljen pri tlu i sprečava širenje zagađujućih čestica.
Takođe, velikom aerozagađenju doprinose noćno i jutarnje loženje u individualnim ložištima (uglavnom ugalj ili drvo), koja emituje velike količine lebdećih čestica.
Vazduh se dodatno zagađuje sobraćaje, u ranim jutarsnjim satima, a kada se svmu tome doda i slaba vetrovitost koja sprečava razblaživanje zagađivača, dobijamo situaciju u kojoj je aerozagađenje ogromno u mnogim gradovima u zemlji.
