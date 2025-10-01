„U četvrtak i petak obilna kiša, a na planinama jak sneg. Budite na oprezu i pratite instrukcije nadležnih organa”, tekst je koji je prosleđen građanima putem SMS poruke

Sektor za vanredne situacije MUP-a Srbije upozorio je na nevreme koje će pogoditi zemlju u četvrtak i petak.

„U četvrtak i petak obilna kiša, a na planinama jak sneg. Budite na oprezu i pratite instrukcije nadležnih organa”, tekst je koji je prosleđen građanima putem SMS poruke.

Foto: Screenshot/Sektor za vanredne situacije Hitno upozorenje

RHMZ: Problemi u saobraćaju, bujice, odroni, klizišta

Hitno upozorenje izdao je i RHMZ.

Usled obilnih padavina koje se na području centralne i južne Srbije očekuju u četvrtak i petak (2. i 3. oktobar 2025), RHMZ Srbije je pokrenuo sistem za prenos SMS hitnih informacija građanima, navedeno je na sajtu RHMZ-a.

Padavine mogu prouzrokovati značajne probleme u saobraćaju, lokalne bujice, odrone i klizišta i izazvati materijalnu štetu.

Više od pola metra snega

U višim predelima kiša će preći u sneg, koji će se intenzivirati u četvrtak posle podne i uveče. U južnim delovima Raškog, Moravičkog i Zlatiborskog okruga, na području Kosova i Metohije, kao i u planinskim predelima Rasinskog i Topličkog okruga do petka posle podne očekuje se da padne i više od 50 cm vlažnog snega.

Osim problema u saobraćaju, transportu i drugim vidovima komunikacije, sneg može izazvati probleme u snabdevanju električnom energijom, izazvati oštećenja na dalekovodima, ali i materijalnu štetu na dotrajalim krovovima. Rizik od grana koje se lome sa drveća, ledenica i blokada puteva, koje mogu u potpunosti da onemoguće akcije spašavanja. Preporuka je da se u četvrtak i petak ne kreće na put u planinske predele, naročito u navedenim regionima, navodi RHMZ.

RHMZ je najavio ranije obilne padavine u četvrtak i u petak, i to u delovima južne, centralne i istočne Srbije.

Kako su naveli, u periodu od 48 sati može napadati između 50 i 90 litara kiše. Istovremeno, u planinskim predelima se očekuje obilan sneg i formiranje snežnog pokrivača.

Ovog oktobra „Vreme“ slavi i časti – čak 35 odsto popusta za naš 35. rođendan! Važi za polugodišnje i godišnje pretplate. Pretplatite se sada!