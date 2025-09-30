Prema najnovijem Štada zdravstvenom izveštaju, Srbi najčešće u Evropi koriste veštačku inteligenciju za konsultacije o zdravlju, zbog trenutnih odgovora i dostupnosti non-stop

Oko 39 odsto Evropljana pre prihvata konsultacije sa veštačkom inteligencijom (AI) nego sa lekarom, a to čini čak 57 odsto Srba, piše u najnovijem Štada zdravstvenom izveštaju, u kojem je kao glavni razlog navedeno obezbeđenje trenutnog odgovora i dostupnost sistema AI 24 sata sedam dana u nedelji.

Pobornici veštačke inteligencije u zdravstvu ističu stalnu dostupnost, brze odgovore i objektivne povratne informacije, a neki se čak osećaju sigurnije deleći lične zdravstvene podatke sa digitalnim interfejsom nego sa ljudskim bićem, pokazuje izveštaj.

Dostupnost AI sistema 24/7 i obezbeđenje trenutnog odgovora je glavni razlog zašto se njemu, a ne lekaru obraća čak 57 odsto Srba, 56 odsto Mađara, 55 odsto Čeha i 54 odsto Slovaka.

Više od polovine Evropljana – 52 odsto, i dalje je neodlučno, a glavni motivi za izbegavanje konsultacija sa veštačkom inteligencijom su nedostatak poverenja, praćen potrebom za ličnom interakcijom.

Nedostatak poverenja u sposobnost AI da pruži tačne medicinske savete je glavni motiv za 61 odsto Iraca, 60 odsto Šveđana i Portugalaca, 59 odsto Kazahstanaca, 58 odsto Danaca, ali i 49 odsto Srba.

Zabrinutost da će njihovi lični podaci biti pohranjeni ili deljeni od AI sistema pokazalo je 25 odsto Iraca, 24 odsto Britanaca, po 22 odsto Francuza i Nemaca i svega osam odsto Srba.

Građani Evrope u značajnom broju najveće poverenje imaju u izabranog lekara/doktora opšte prakse, ali i u ostale zdravstvene radnike.

Ovogodišnje istraživanje pokazuje da građani stariji od 55 godina, kao i oni sa dobrim fizičkim zdravljem, znatno više veruju svojim izabranim lekarima.

Nasuprot njima, mlađe generacije više veruju zdravstvenim influenserima na društvenim mrežama, ali i veštačkoj inteligenciji, navedeno je u Štada izveštaju.