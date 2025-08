Za Ivana Ivanovića i njegove dve emisije više nema mesta ni na Televiziji Blic. Posle jedne sezone, ugovor je raskinut sa objašnjenjem da emisija „ugrožava reputacionu sliku kompanije“.

Nakon što nije mogao da radi na TV Prvoj, pa je imao buran rastanak sa Novom S, Ivanović za „Vreme“ kaže da sada nema karijerne planove osim da se dobro odmori – i oštro kritikuje stanje u medijima, i ovim i onim.

VREME: Jesu li za Vas sada sva vrata zatvorena?

Ivan Ivanović: Deluje da jesu, ali nije ni bitno – kad imaš karijeru kao ja, ne posmatraš posao kao da si juče počeo. Ne sviđa mi se kako izgledaju mediji, kriminalno je, sa obe strane. Obe medijske strane su jednakim intenzitetom otrovale narod samo različitim drogama. Kao da biramo koji je diler bolji, onaj što prodaje kokain ili ovaj što prodaje heroin. To je ozbiljno uticalo na snagu ovog režima i mislim da niko od nas, ko je radio u medijima u poslednjih desetak godina, neće moći moralno da se opere.

A ja ne razmišljam o novim vratima, nego o nekom drugom poslu ili da krenem konačno na stand-up turneju.

Na Blic ste prešli uz dosta pompe, a eto, već im smetate.

Ima pompe tamo gde sam ja, ali nisam ja pravio pompu. Ljudi su raskinuli ugovor, imali su pravo na to, meni to nije sporno. Osetio sam negde tokom sezone da će tako biti, znao sam da mogućnost postoji. Meni je to legitimno.

Legitimno? Uz objašnjenje da rušite reputaciju?

Legitimno je da oni to misle. Naravno da ja ne mislim da sam donosim loš imidž medijskoj kući, ali ljudi koji vode firmu to misle. Nije bilo svađa ni ružnih reči. Intimno verujem da postoje neki drugi razlozi, ali je sve urađeno u pravnim okvirima. To je za moj posao calculated risk.

Zanimljivo da me sada ljudi zovu, a nikad u životu nisam dao intervju zašto sam otišao sa Nove S na Blic.

Jeste, za Blic ste pričali o tome.

Dobro, osim Blica. Mada i sada, moje poštovanje za „Vreme“, ali osim Vas zvali su još FoNet, Insajder i KRIK i to je to. Elem, onomad sam verovao da je potpuno besmisleno postalo ono što radimo na Novoj S – zatvoreni sistem, naši ljudi, naši gosti i naše teme. To ne daje nikakav rezultat niti pomera ovu zemlju napred. Samo zadovoljava potrebe kapitala koji drži taj medij.

Hteo sam da vidim da li je zbilja nemoguće da se radi bilo gde drugde. Rekao sam ljudima sa Blica da „Veče sa Ivanom Ivanovićem“ donosi i neke probleme, ali oni su rekli da su ubeđeni u saradnju. Sada se videlo da su razumeli na teži način.

U ugovor sam stavio da do raskida ne može da dođe tokom emitovanja prve sezone. Tako su prvi put korisnici Telekomove mreže mogli da vide živog studenta i da čuju zahteve, to su gledali tokom cele sezone. Radili smo potpuno slobodno, bez zamerki, poziva i pitanja – nikada nisam u životu imao taj stepen slobode.

I uradio sam ono što sam hteo. Kad se sve sabere i oduzme, biću jedini čovek u Srbiji koji je usred Vučićevog režima bio godinu dana potpuno slobodan i radio šta hoće.

U prevodu – nije moguće biti slobodan u takvim medijima, pošto ste najureni.

I da i ne. Ali, godinu dana sam bio slobodan, silom ugovora. To mi je dovoljno. Nismo hteli da budemo u zatvorenim krugovima i da se vodimo interesima kompanija. Imamo li mi veću misiju? Uvek se setim poslednjeg intervjua sa Gordanom Sušom koja je rekla da, ko nije želeo da menja svet, nije trebalo da se bavi novinarstvom.

Dugujete mi odgovor – šta je stvarni razlog što „rušite reputaciju“ Ringijera i Blica?

Bilo je nezadovoljstva švajcarskog menadžmenta zbog mog naloga na Tviteru. Ali siguran sam da vlasnik Ringijera ne čita tamo lično, valjda ne zna srpski. Bilo je raznih mojih aktivnosti koje nisu u skladu sa doktrinom.

Glavni razlog je, mislim, što dolaze izbori. Simpatična je priča da pustite Ivanovića da radi slobodno – ako nemaš izbore. Ali kad dolaze izbori, nikome ne trebaju dve moje emisije na televiziji koja maltene ima nacionalno pokrivanje.

Hoćete da kažete da neko iz režima zove švajcarskog vlasnika da Vas skine iz programa?

Neću da kažem. Rekao sam šta sam rekao, a svako neka čita između redova kako hoće.

Šta ćete dalje?

Stvarno ne znam. Prvo ću dobro da se odmorim. Radićemo emisiju u nekoj varijanti za Jutjub, ekipa sigurno ostaje na okupu. Ali, dodaću konačno tu stand-up turneju kojoj nikad nisam mogao da se posvetim. Verovatno ću raditi po inostranstvu – čini mi se da u Srbiji neće biti lako dobiti salu.

Navikao sam da se niko ne sekira za mene. Upozoravao sam na ovakvo stanje u medijima, ali su mi govorili da se kao taksista ne mešam u novinarske stvari. Ima vas novinara hiljadu, dve, a treba nam deset malo hrabrijih, čvršćih ljudi sa svešću da moraju da se žrtvuju za opšte dobro. Sada je vreme za žrtvu, a biće vreme za lovorike. Ali bojim se da oni koji su se pošteno borili neće dočekati lovorike, obično tako bude. No, nema mesta očaju, ovo je ciljna ravnina.

