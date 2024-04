Moja drugarica Goga, Gordana Fajndović, je iz grupe onih koji mogu da naprave sve što zamisle. Znam njene arhitektonske projekte, haljine, lustere, nakit, razno svašta, a najviše slane i slatke đakonije. Još ni jednom nisam došla kod nje a da me na stolu nije sačekalo nešto neodoljivo i po ukusu i po izgledu.

Tortu koju je nedavno napravila za venčanje sestričine njenog Zorana nisam probala, samo sam je videla.

„Odlična je za Uskrs, samo umesto ovog cveća gore pobacaš šarena jaja, piliće i zeke, i to ti je to“, rekla mi je, i odmah vajberom poslala recept.

Napisala je da se torta zove Španski vetar, ali je ja neću tako zvati zato što zato što Goga svaki recept dopuni i preradi po svojoj volji, i onda to ispadne neka nova varijanta.

Sve ostalo prepisujem:

Ukupno ti treba 10 jaja, 350 gr lešnika, jedan i po litra mleka, pet kesica vanilin šećera, 22 kašike kristal šećera, tri kašike brašna, tri kašike plazma keksa, kašika ulja. 250 grama putera, 100 grama prah šećera

Prvo pripremi lešnik koji će ti trebati kasnije za fil. Moraju da se dopeku da postane smeđkasti. Malo ih očisti od ljuskica i samelji na ne baš sitno.

Polazimo sa koricama koje mogu biti okrugle ili pravougaone, kako ko voli. Pravougaone se lakše seku, pa ja okruglu pravim samo za svečane prilike.

Torta ima četiri kore, ali ti pečeš dve koje ćeš da presečeš na pola i dobiješ četiri. Peku se na papiru za pečenje koji staviš na dno okrenutog pleha. Papir namaži tanko puterom.

Ovo je postupak za jednu koru, koji ćeš kasnije da ponoviš i za drugu.

Razdvoj belanca i žumanca: 5 belanca stavi u činiju za mućenje, a 5 žumanca u neku drugu. (Tu ćeš staviti i 5 žumanca od druge kore, pa ćeš sve to kasnije upotrebiti za fil.) Belanca umuti čvrsto sa 5 kašika kristal šećera i jednom kesicom vanilin šećera. U to dodaj jednu i po kašiku brašna, isto toliko plazma keksa i kašiku ulja. Sjedini masu, ali lopaticom ili kašikom, nemoj mikserom.

Tu masu rasporedi po papiru za pečenje i peci na 150 stepeni dok ne porumeni, ne sme da se presuši.

Sve to isto ponovi još jednom, za drugu koru.

E sad fil.

Onih 10 žumanca umuti sa 12 kašika šećera i tri vanilin šećera. U to dodaj 13 kašika brašna. Biće gusto, pa dodaj oko dva decilitra mleka da se žumanca lakše spoje sa brašnom. Kad se sve razmuti, dodaj i ostalo mleko. Sve to kuvaj na tihoj vatri uz stalno mešanje. Kad počne da pućka, kuvaj još 5 minuta.

Ovaj žuti krem možeš da koristiš za razne torte, samo ga iskombinuješ sa malinama, sa keksom… i uvek imaš drugu tortu.

Onda u činiju stavi 250 gr putera i oko 100 gr prah šećera i muti dok ne bude penasto, jedno 5 minuta. Dodaj mu hladan žuti krem i muti dok ne dobiješ glatku masu, i onda dodaj i oko 300 g samlevenih lešnika, a ostalo sačuvaj za posipanje. Ceo fil izjednači mikserom

I sad filuj kore, ali i stranice torte. Po stranicama pospi onaj preostali lešnik, a preko fila na četvrtoj kori preliv od čokolade.

Preliv od čokolade pravim jednostavno. Malo ulja stavim u lonče i oko 100 gr čokolade i na tihoj vatri mešam dok se lepo ne istopi i vruće sipam na tortu, tako što puštam da iscuri na bokove. Može i bela čokolada, postupak je isti. Eto, gotovo.

Ali nije gotovo, pomislila sam, zašto mi nije napisala kako se pravi cveće sa slike?

„E pa to ne može da se opiše, mora da se vidi“, rekla je. „Cveće ili šarena jaja ili zeke, praviš kao što si ga pravila u školi od plastelina. Kupiš fondan, ja kupim beli i jestivu boju, što kvalitetniju. Ima da se kupi i fondan u boji, ali ja kupim beli pa ga sama bojim zato što ti onda cveće bude valerno a ne onako u istom tonu, veštačko. Fondan možeš i da praviš, to ti je smesa vode i prah šećera, ali što da gubiš vreme kad ima gotov da se kupi. Eto to je to.“

Na kraju je pod P.S. dodala; “Probaj, ne može da ne uspe“.