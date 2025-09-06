Karlos Alkaraz savladao je Novaka Đokovića sa 3:0 u setovima i tako se plasirao u svoje treće uzastupno Grend slem finale

Završena je i poslednja prilika ove godine da najbolji teniser ikada dođe do 25. Grend slem titule. Bolji od njega bio je Španac Karlos Alkaraz rezultatom 3:0 (6:4, 7:6(4), 6:2).

Igrao je Novak Đoković ove godine polufinale na svakom od četiri velika turnira, ali nikada u finalu. Ruku na srce i to je ogroman uspeh, mozda i ne u poređenju na ono na šta nas je Novak navikao, ali kad su protivnici Janik Siner, Karlos Alkaraz i godine ovo zaista jeste dobar rezultat.

Postao je Đoković najstariji teniser koji je uspeo da dođe do polufinala na sva četiri Grend slema u jednoj godini, ali je to to od rekorda za ovu godinu, makar za sada.

Bila je ovo relativno dobra Grend slem godina za Novaka, ostaje sledeća kada će najbolji teniser u istoriji tenisa opet pokušati da dođe do jubilarne 25. velike titule.

Alkaraz manje više rutinski odradio čitav meč

Počeo je Alkaraz odlično, po njega, pa je već u prvom gemu meča uspeo da oduzme servis Novaku, nakon toga i potvrdi to, pa tako povede sa 2:0.

Do kraja prvog seta i jedan i drugi teniser držali su svoj servis, što je drugom reketu sveta bilo dovoljno da osvoji prvi set rezultatom 6:4. Novak Đoković nije imao niti jednu priliku za brejk u prvom setu meča.

Drugi set počeo je isto kao i prvi samo u korist Srbina, uzeo je brejk u drugom gemu i poveo sa 3:0. Međutim, brzo je Španac vratio izgubljeno i izjednačio na 3:3.

Igralo se zatim gem za gemom sve do 6:6 i taj-brejka gde je Alkaraz manje-više rutinski odradio posao i uspeo da povede sa 2:0 u setovima.

Na kraju drugog seta zatražio je Đoković medicinski tajm-aut, a povreda je u potpunosti odredila tok poslednjeg seta meča.

Uspeo je Alkaraz da napravi dva nova brejka i tako dođe i do trećeg seta u meču, a samim tim i pobede u prvom polufinalu US Opena.

Karlos Alkaraz će u velikom finalu igrati sa Janikom Sinerom. Biće to treći uzastupni meč u finalu na Grend slemu između trenutno dvojice najboljih tenisera sveta.

Prvi je pripao Špancu posle neverovatnog preokreta, dok je drugi, na Vimbldonu otišao u ruke Sinera.