Eurobasket
Povratak na kolosek: Ovakav Micić treba Srbiji
Češka je pobeđena već u prvoj četvrtini, a važnije od toga je bilo da su svi imali prostora i da uhvate formu i da se odmore
Renomirani svetski ekonomski magazin „Global Finance“ proglasio je Raiffeisen najboljom digitalnom bankom za stanovništvo u Srbiji za 2025. godinu
Prema oceni žirija, osim nagrade za najbolju digitalnu banku za stanovništvo (Best Consumer Digital Bank in Serbia), banka ima i najbolju ponudu onlajn proizvoda (Best Online Product Offerings), najbolje dizajnirano korisničko iskustvo (Best User Experience Design) i najbolju mobilnu aplikaciju (Best Mobile Banking App).
Jelena Aksić, članica Izvršnog odbora te banke zadužena za poslovanje sa stanovništvom, malim preduzećima i preduzetnicima ističe da je još jedna važna nagrada ove godine za rezultat sveobuhvatne strategije i pristupa tržištu.
„Najteže je postići jednostavnost u složenim procesima, kakvi su izgradnja mobilne aplikacije koju mogu da koriste istovremeno fizička i pravna lica, kroz dizajn sajta ili korisničkog iskustva. Za to je potrebno uložiti mnogo truda, ali imati tim koji to može da ostvari i koji pred sebe postavlja visoke i jasne ciljeve“, napominje Jelena Aksić.
Aleksandar Smiljković, Chief Innovation Officer kaže da nagrada dolazi kao rezultat konstantnog inoviranja proizvoda i da uspeh u digitalnom svetu zavisi pre svega od sposobnosti da se privuku i zadrže klijenti kroz stalno podizanje kvaliteta usluga. “Inovacije podstiču kreativnost i donose nove, sveže ideje i rešenja”, napominje Smiljković.
Nebojša Jovanović, Chief Product Officer smatra da onlajn rešenja služe da bi se maksimalno pojednostavili procesi i povećala efikasnost, a time i zadovoljstvo klijenata. “Mnogo vremena je uloženo da bi klijenti trošili što manje vremena, to je naš cilj”, ističe Jovanović.
Kako navodi magazin, pobednici se biraju na osnovu sledećih kriterijuma: snaga strategije za privlačenje i usluživanje digitalnih klijenata, uspeh u podsticanju klijenata da koriste digitalne usluge, rast broja digitalnih klijenata, raznovrsnost ponude proizvoda, dokazi o opipljivim koristima dobijenim iz digitalnih inicijativa, i dizajn i funkcionalnost veb, odnosno mobilnih sajtova. Pobednici u potkategorijama se biraju na osnovu relativne snage i uspeha veb proizvoda i usluga, stoji u saopštenju na sajtu magazina „Global Finance“.
Nagrada magazina „Global Finance“ dolazi samo nekoliko nedelja nakon što je još jedan renomirani svetski ekonomski magazin „Euromoney“, proglasio Raiffeisen banku najboljom u Srbiji.
Reprezentacija Srbije ostala je bez kapitena – Bogdan Bogdanović zbog povrede zadnje lože više neće igrati na Evrobasketu. Lekarski nalazi potvrdili su težu rupturu mišića, pa Klipersi ne žele da rizikuju
Pred punom dvoranom u Rigi, Srbija je uspela da izdrži nalet domaće selekcije i dođe do trijumfa od 84:80. Najzaslužniji za novu pobedu bio je Nikola Jokić, koji je meč završio sa 39 poena i 10 skokova
„Prvog dana je bilo jako malo ljudi. Kroz naš ulaz je prošlo oko 50 posetilaca. Juče ih je bilo malo više jer je bilo poznatijih izvođača, poput Riblje čorbe. Inače bude oko bine malo gušća masa, ali sve ostalo je prazno“, priča za „Vreme“ jedna od zaposlenih na ovogodišnjem „Bir festu“, poznatom festivalu koji su mnogi muzičari i posetioci odlučili da bojkotuju
U nekim nemačkim školama učenici više ne mogu da provode pauze gledajući u ekrane, a mnogi su otkrili da to uopšte nije loše. Može li zabrana mobilnih uređaja u školama zaista pomoći deci da ponovo nauče da komuniciraju licem u lice
