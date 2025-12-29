Generali Osiguranje Srbija predstavilo je „Superlavić“, kolektivno osiguranje namenjeno kompanijama i organizacijama, koje porodicama zaposlenih obezbeđuje finansijsku i psihološku podršku u slučaju teških i retkih bolesti kod dece

Kompanija Generali predstavila je prvi društveno-odgovorni proizvod na tržištu osiguranja u Srbiji – Generali „Superlavić“.

„Superlavić“ je kolektivno osiguranje namenjeno zaposlenima i njihovoj deci, u slučaju nastanka težih i retkih bolesti kod dece. Razvijen je sa ciljem da porodicama obezbedi konkretnu podršku onda kada se suoče sa najtežim izazovima.

Proizvod i društveno-odgovornu misiju predstavili su Dragan Filipović, predsednik Izvršnog odbora, Aleksandra Kočević, direktorka prodaje za posrednike i zastupnike, i Aleksandar Despotović, direktor za analitiku i unapređenje tehnike osiguranja.

„Kada dete oboli, porodica ne sme biti sama. Danas ne predstavljamo samo novi proizvod – predstavljamo novu filozofiju. Naš proizvod pruža finansijsku, psihološku i edukativnu podršku“, rekao je Dragan Filipović, predsednik Izvršnog odbora.

Ovo osiguranje se zasniva na održivosti i doprinosu zajednici. Sav ostvareni profit biće doniran organizacijama koje pomažu bolesnoj deci.

U pitanju je prvi neprofitni proizvod na našim prostorima što podrazumeva da sav iznos koji preostane nakon troškova i isplata naknada, kompanija Generali vraća institucijama koje brinu o zdravlju i životu dece sa zdravstvenim problemima.

Generali poziva sve kompanije da im se pridruže i postanu deo ove inicijative.

