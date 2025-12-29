Svemirska misija
Crna Gora u svemiru: Satelit Luča poslao prvi signal iz orbite
Prvi crnogorski satelit Luča uspješno je poslao svoj prvi signal iz svemira, čime je zvanično započeo operativnu misiju u orbiti
Generali Osiguranje Srbija predstavilo je „Superlavić“, kolektivno osiguranje namenjeno kompanijama i organizacijama, koje porodicama zaposlenih obezbeđuje finansijsku i psihološku podršku u slučaju teških i retkih bolesti kod dece
Kompanija Generali predstavila je prvi društveno-odgovorni proizvod na tržištu osiguranja u Srbiji – Generali „Superlavić“.
„Superlavić“ je kolektivno osiguranje namenjeno zaposlenima i njihovoj deci, u slučaju nastanka težih i retkih bolesti kod dece. Razvijen je sa ciljem da porodicama obezbedi konkretnu podršku onda kada se suoče sa najtežim izazovima.
Proizvod i društveno-odgovornu misiju predstavili su Dragan Filipović, predsednik Izvršnog odbora, Aleksandra Kočević, direktorka prodaje za posrednike i zastupnike, i Aleksandar Despotović, direktor za analitiku i unapređenje tehnike osiguranja.
„Kada dete oboli, porodica ne sme biti sama. Danas ne predstavljamo samo novi proizvod – predstavljamo novu filozofiju. Naš proizvod pruža finansijsku, psihološku i edukativnu podršku“, rekao je Dragan Filipović, predsednik Izvršnog odbora.
Ovo osiguranje se zasniva na održivosti i doprinosu zajednici. Sav ostvareni profit biće doniran organizacijama koje pomažu bolesnoj deci.
U pitanju je prvi neprofitni proizvod na našim prostorima što podrazumeva da sav iznos koji preostane nakon troškova i isplata naknada, kompanija Generali vraća institucijama koje brinu o zdravlju i životu dece sa zdravstvenim problemima.
Generali poziva sve kompanije da im se pridruže i postanu deo ove inicijative.
Veliki praznični popust na „Vreme“ – pretplate 25 odsto jeftinije do sredine januara. Poklonite pretplatu sebi ili nekom drugom, čitajte što je bitno.
Prvi crnogorski satelit Luča uspješno je poslao svoj prvi signal iz svemira, čime je zvanično započeo operativnu misiju u orbiti
Ambasador Srbije Dragan Šutanovac tema je pošalica na internetu pošto je javno rešavao jedan matematički zadatak. Nepravedno je to, jer rešenje je bilo tačno i pokazalo da Srbija ima superiorno osnovno obrazovanje
Stiže dvobroj „Vremena“ na više strana za iste pare. Ako se pretplatite, čitate za manje od 140 dinara po broju! Do sredine januara 25 odsto popusta na polugodišnje i godišnje pretplate
Neka istraživanja kažu da su konzervativci srećniji ljudi. Druga kažu da samo bolje glume sreću, a treća postavljaju pitanje da li je sreća jednako kvalitet života
Čuveni košarkaški trener Svetislav Pešić ponovo je na klupi minhenskog Bajerna. Kao nekadašnji šampionski trener, Pešić budi nadu da je za Bajern u Evroligi moguć čudesni preokret
Politička 2025.Godina u kojoj se desila decenija Pretplati se
Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.Vidi sve