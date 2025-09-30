Disciplinska komisija Svetske fudbalske federacije (FIFA) kaznila je Fudbalski savez Srbije smanjenjem kapaciteta stadiona za naredni meč kvalifikacija za SP protiv Albanije, ali i sa 80.000 švajcarskih franaka

FIFA je pokrenula postupak protiv Fudbalskog saveza Srbije zbog nedoličnog ponašanja navijača odmah posle ubedljivog poraza reprezentacije Srbije od Engleske na Marakani 9. septembra.

Svi koji su strepili da će – pored toga što se verovatno najvažnija utakmica u ovim kvalifikacijama protiv reprezentacije Albanije igra u Leskovcu, a ne u Beogradu – Srbija biti kažnjena sa smanjenjem kapaciteta na za ovakve utakmice ionako malom stadionu, bili su upravu.

FIFA je odlučila na sednici Disciplinskog komiteta u Majamiju da kapacitet stadiona „Dubočica“ umanji za 20 odsto, prvenstveno iza golova.

To znači da će Orlovi najbitniji meč u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine protiv igrati pred najviše 6.500 navijača.

Pored toga, srpski Savez biće kažnjen i novčano sa 80.000 švajcarskih franaka, što nije prevelika suma s obzirom na organizacione propuste za meč sa Engleskom.

Kazna za upotrebu lasera i ometanje himne

Svetska kuća fudbala saopštila je da su na utakmici između Srbije i Engleske učinjeni sledeći prekršaji: nemogućnost obezbeđivanja reda i discipline unutar i oko stadiona, upotreba lasera, neprimerenih gestova i reči, ometanje nacionalnih himni kao i huligansko ponašanje pojedinih navijača.

Na udaranje i pretnje batinaša na meču sa Engleskom očigledno ni FIFA nije ostala ravnodušna.

Podsetimo, krenuli su batinaši u toku drugog poluvremena da preskaču redove i stolice, da udaraju ljude i da prete. Predvodnik grupe, sa tetovažom na ruci, obučen u crnu majicu, tukao je sve redom i na kraju pokazao prstom „pssst“, preneo je Sport klub.

Sve ovo dogodilo se jasno zbog konstantnih uvreda na račun predsednika Srbije, a stvar je eskalirala kada je cela Marakana u jednom trenutku pevala „Ko ne skače taj je ćaci!“,

FIFA je, stoga, dala jasne smernice da se ubuduće ovakvi propusti neće tolerisati, odnosno, biće još drastičnije sankcionisani.

„U skladu sa odlukom, Fudbalski savez Srbije je u obavezi da Svetskoj fudbalskoj federaciji dostavi plan rasporeda sedišta najkasnije deset dana pre utakmice, uz mogućnost da uz prethodno odobrenje FIFA, deo kapaciteta popuni zajednicama i grupama od posebnog interesa. Plan mora uključivati i jasne aktivnosti protiv diskriminacije. Fudbalski savez Srbije će postupiti u skladu sa donetom odlukom i preduzeti sve mere kako bi se sprečilo ponavljanje sličnih incidenata u budućnosti“, saopštio je FSS putem zvaničnog sajta.

Meč između Srbije i Albanije igra se u subotu, 11. oktobra, sa početkom u 20.45 na stadionu „Dubočica“ u Leskovcu. Albanci su posle pet utakmica sa osam bodova ispred Srbije, koja ima bod i meč manje.

Između dve selekcije će se voditi borba za drugo mesto koje vodi u baraž, koji će se igrati u martu 2026. godine.

Moguća nova kazna nakon Albanije

Kako će meč sa Albanijom iz Leskovca uživo pratiti svega 6.000 hiljada navijača, sva je prilika da će incidenata biti manje.

Međutim, poznavajući istoriju duela sa reprezentacijom Albanije, pogotovo u Srbiji, velika je šansa da će Srbiju nakon meča dočekati nova kazna.

Čuveni incident sa dronom na Stadionu Partizana desio se 14. oktobra 2014. godine, na kvalifikacionoj utakmici za Evropsko prvenstvo u fudbalu 2016.

Incident je počeo u 41. minutu meča, kada se iznad stadiona pojavio dron za koji je bila zakačena zastava sa mapom takozvane velike Albanije.

Nakon ovog meča usledile su razne kazne za obe strane, pored novčanih kazni i kazni smanjivanja kapaciteta, Srbiji su tada oduzeti i bodovi u kvalifikacionoj grupi.