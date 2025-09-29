Svetska promocija

24.септембар 2025. Robert Čoban

Smrt i jahačica

Prošle nedelje u Pragu održana je svetska premijera nove knjige Dena Brauna Tajna tajni. U tom gradu je i smeštena radnja ovog romana, a izveštač “Vremena” bio je u pravo vreme na pravom mestu

Razglednica

24.септембар 2025. Bojan T. Dragićević

Kako da lako prođete kroz čuvene bitke

Kajmakčalan, Dobro Polje, Dojransko jezero i ostala mesta Solunskog fronta ‒ istorija kao iz udžbenika. Imao sam sreće da na ovom putu naletim na oficire iz Srbije i Velike Britanije, na Staff Ride 2025

Strip

24.септембар 2025. Nikola Dragomirović

Nihilizam i diližansa

Da li od detinjstva zanemarena osoba može da uz nečije vođstvo promeni tok svoje sudbine? Ili ne može, pa čak i kada je taj dobrodušni pastir Bog lično – teme su serijala Linkoln