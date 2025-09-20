Eno Polo, 58-godišnjak, koji je 1990. godine ostvario svoj najbolji plasman na ATP listi — 574. mesto, preuzima funkciju izvršnog direktora, nasledivši Italijana Masima Kalvelija, koji je u junu podneo ostavku nakon više od pet godina na toj poziciji.

Eno Polo je od 2021. godine bio predstavnik igrača u Upravnom odboru ATP-a, a sada preuzima svakodnevno upravljanje operacijama. Italijan Andrea Gaudenci ostaje na mestu predsednika Asocijacije, funkciji koju obavlja od 2020. godine, i nastaviće da vodi njen strateški pravac i dugoročni razvoj.

Novi CEO ATP-a imenovan je u trenutku kada je profesionalni tenis pred sve većim izazovima i pritiscima usled zahteva za reformama, transparentnošću i modernizacijom. Najveći izazov dolazi od strane Asocijacije profesionalnih teniskih igrača (PTPA), organizacije koju su osnovali Novak Đoković i Vasek Pospišil, s ciljem da nezavisno zastupa interese igrača. PTPA zahteva veću transparentnost, bolju raspodelu prihoda i aktivnije učešće igrača u donošenju ključnih odluka. Srpski teniser već godinama, još od kada je stao na čelo Saveta igrača u avgustu 2016, pokušavao da ojača uticaj tenisera na ATP turu, nasuprot interesima korporativne teniske administracije oličene u vlasnicima i predstavnicima turnira.

PTPA protiv sistema

U martu 2025, “njegova” PTPA je podnela tužbu protiv ATP-a, WTA i drugih tela, optužujući ih za „antikonkurentsko i protivpravno vođenje teniskog sporta“ i ograničavanje prava igrača. U tužbi se između ostalog navodi da profesionalni teniseri dobijaju znatno manji procenat prihoda u poređenju sa sportistima u drugim sportovima. Ova tvrdnja ima osnovu – sportisti u NBA ligi ili NFL-u dobijaju i do 50 odsto ukupnih prihoda, dok teniseri na Grend slemovima dobijaju svega oko 15 odsto. PTPA takođe tvrdi da preduga sezona od 11 meseci šteti zdravlju igrača, dok istovremeno guši konkurenciju i sputava razvoj manjih turnira, čime se smanjuju mogućnosti zarade za većinu učesnika van glavnih ATP i WTA događaja.

Iako postupak još traje i konačna presuda nije doneta, tužba je intenzivirala debatu o pravima tenisera. Pored toga, PTPA je ostvarila i prve konkretne uspehe — američki sud u Njujorku doneo je u maju ove godine presudu kojom je utvrđeno da ATP nema pravo da kažnjava ili sankcioniše igrače koji žele da se pridruže tužbi. Sud je u obrazloženju naveo da je „dosadašnje ponašanje ATP-a, bez obzira na nameru, lako moglo biti shvaćeno kao prisilno, obmanjujuće ili na drugi način zloupotrebljavajuće“.

Postavljanje Eno Pola može se tumačiti i kao strateški potez ATP-a — jačanje izvršne strukture kako bi se organizacija efikasnije nosila s pritiscima sa strane, ali i brže implementirala reforma kroz strategiju OneVision – „transformativnog plana osmišljenog da razvije sport, unapredi angažman navijača i donese dugoročnu vrednost igračima, turnirima i partnerima širom Tura”, navodi se u saopštenju Asocijacije.

Promene ili kontinuitet

Novi izvršni direktor ATP-a dolazi iz sveta velikih međunarodnih kompanija, gde je gradio karijeru nakon što je završio s profesionalnim tenisom. Radio je u brendovima i organizacijama kao što su Najki, Juventus, Havaianas, ali i kao izvršni direktor Premier Padel tura — projekta koji je finansiran od strane Qatar Sports Investments (QSI), organizacije bliske katarskoj vladajućoj porodici, u čijem portfoliju su timovi Paris Sen Žermen i portugalska Braga.

U tom smislu, Enoov profil pokazuje sve karakteristike „proverenog kadra“ — sposobnog da upravlja kompleksnim sportskim sistemima, ali i da štiti komercijalne interese investitora, sponzora i vlasnika takmičenja. Za deo teniske javnosti, međutim, to može značiti kontinuitet i „stabilnost“, odnosno potencijalno odlaganje suštinskih promena koje igrači sve glasnije traže.

Novak Đoković, iako više nije deo ATP Saveta igrača, ostaje centralna figura u teniskoj politici. Njegov autoritet i podrška među igračima daju težinu zahtevima koje PTPA plasira, a Polo će, između ostalog, morati da balansira između tih zahteva i interesa sponzora, turnira i publike.

Kako će izgledati novi odnos snaga u svetskom tenisu — između ATP struktura i PTPA igrača — ostaje da se vidi. Jedno je sigurno: imenovanjem Eno Pola, ATP bar načelno pokušava da pokaže spremnost za transformaciju, dok PTPA nastavlja da deluje kao budni čuvar interesa teniserki i tenisera.