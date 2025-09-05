Eurobasket

04.septembar 2025. Milenko Janjić

Srbije se niko ne plaši

Poraz od Turske šalje košarkaše Srbije u teži deo kostura, ali je hitnije pitanje da li će forma biti bolja za eliminacione utakmice i kakav će biti bolnički izveštaj

Intervju: Miodrag Stojković

03.septembar 2025. Sonja Ćirić

Nadam se zemlji za ostanak

“Odrekao bih se svakog prošlog ili budućeg priznanja ako je to uslov da se rodi dete više. Svako dete je nova nada, nema li dece, nema ni nje. Nadam se zemlji gde se pitaju kvalifikacija i znanje, a ne njihovi falsifikati”

Strip

03.septembar 2025. Nikola Dragomirović

Egzistencijalni užasi Ticijana Sklavija

Dilan Dog je začet u Sklavijevom romanu koji je objavljen kad je strip već bio popularan, pa se zato misli da je strip osnova romana a ne obrnuto, a roman je zatim pretočen u film za koji većina smatra da je ekranizacija stripa, a ne romana. Svima je zajednička filozofija da je svaki oblik egzistencije užas