Britanski ambasador u Srbiji, Edvard Ferguson, posetio je Ženski fudbalski klub „Prave dame“ u Belegišu i tom prilikom predao igračicama donaciju u vidu kompleta opreme ženske fudbalske reprezentacije Engleske.

Kako je navedeno, povod posete ovom mladom klubu bio je trijumf Engleskinja na nedavno završenom Evropskom prvenstvu u fudbalu za žene, kao i predstojeća utakmica muških reprezentacija Srbije i Engleske.

ŽFK „Prave dame“ osnovan je 2020. godine u Novim Banovcima, a danas se takmiči u Prvoj ligi Srbije za žene, Kadetskoj ligi Srbije i Razvojnoj ligi Vojvodine. Klub je posebno prepoznat po radu sa mlađim kategorijama, a među najvećim uspesima izdvajaju se titula u Razvojnoj ligi 2024. godine i drugo mesto u Kadetskoj ligi Srbije 2025. Čak sedam devojčica iz ovog tima već je nastupalo za mlađe reprezentativne selekcije Srbije.

Promo Britanski ambasador u Srbiji u poseti fudbalskom klubu “Prave dame”

Ambasador Ferguson naglasio je značaj razvoja ženskog fudbala u Velikoj Britaniji i podsetio da su uspesi reprezentacije Engleske značajno uticali na njegovu popularnost. „Fudbal je fantastičan medijum za približavanje ljudi i kultura i može da ima izuzetno pozitivnu društvenu ulogu. Nadam se da će i predstojeći susret naših reprezentacija u Beogradu proteći u duhu zdravog takmičenja, uz kvalitetnu igru i lepe utiske za sve navijače“, rekao je Ferguson.

Dodao je i da fudbalerke poput Jelene Čanković i Dejane Stefanović, koje nastupaju za najuspešnije engleske klubove, predstavljaju „fantastičan primer“ mladim devojčicama u Srbiji koje žele da se bave fudbalom.

Svečanosti u Belegišu prisustvovali su i predsednik ŽFK „Prave dame“ Predrag Predojević, potpredsednica Fudbalskog saveza Srbije Sandra Sremčević, kao i predstavnici FSS i opštine Stara Pazova.