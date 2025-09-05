Eurobasket
EP u košarci: Put Srbije do finala popločan je Francuskom i Nemačkom
Reprezentacija Srbije će u osmine finala Evropskog prvenstva u košarci igrati protiv Finske. Put Srbije do medalje u Letoniji, međutim, nije nimalo naivan
Britanski ambasador Edvard Ferguson posetio je ŽFK „Prave dame“ u Belegišu i donirao igračicama kompletnu opremu ženske fudbalske reprezentacije Engleske
Britanski ambasador u Srbiji, Edvard Ferguson, posetio je Ženski fudbalski klub „Prave dame“ u Belegišu i tom prilikom predao igračicama donaciju u vidu kompleta opreme ženske fudbalske reprezentacije Engleske.
Kako je navedeno, povod posete ovom mladom klubu bio je trijumf Engleskinja na nedavno završenom Evropskom prvenstvu u fudbalu za žene, kao i predstojeća utakmica muških reprezentacija Srbije i Engleske.
ŽFK „Prave dame“ osnovan je 2020. godine u Novim Banovcima, a danas se takmiči u Prvoj ligi Srbije za žene, Kadetskoj ligi Srbije i Razvojnoj ligi Vojvodine. Klub je posebno prepoznat po radu sa mlađim kategorijama, a među najvećim uspesima izdvajaju se titula u Razvojnoj ligi 2024. godine i drugo mesto u Kadetskoj ligi Srbije 2025. Čak sedam devojčica iz ovog tima već je nastupalo za mlađe reprezentativne selekcije Srbije.
Ambasador Ferguson naglasio je značaj razvoja ženskog fudbala u Velikoj Britaniji i podsetio da su uspesi reprezentacije Engleske značajno uticali na njegovu popularnost. „Fudbal je fantastičan medijum za približavanje ljudi i kultura i može da ima izuzetno pozitivnu društvenu ulogu. Nadam se da će i predstojeći susret naših reprezentacija u Beogradu proteći u duhu zdravog takmičenja, uz kvalitetnu igru i lepe utiske za sve navijače“, rekao je Ferguson.
Dodao je i da fudbalerke poput Jelene Čanković i Dejane Stefanović, koje nastupaju za najuspešnije engleske klubove, predstavljaju „fantastičan primer“ mladim devojčicama u Srbiji koje žele da se bave fudbalom.
Svečanosti u Belegišu prisustvovali su i predsednik ŽFK „Prave dame“ Predrag Predojević, potpredsednica Fudbalskog saveza Srbije Sandra Sremčević, kao i predstavnici FSS i opštine Stara Pazova.
Poraz od Turske šalje košarkaše Srbije u teži deo kostura, ali je hitnije pitanje da li će forma biti bolja za eliminacione utakmice i kakav će biti bolnički izveštaj
U noći između četvrtka i petka, duelom omraženih rivala iz istočne divizije Filadelfija Iglsa i Dalas Kaubojsa, startuje željno čekana sezona najvažnijeg američkog sporta
“Odrekao bih se svakog prošlog ili budućeg priznanja ako je to uslov da se rodi dete više. Svako dete je nova nada, nema li dece, nema ni nje. Nadam se zemlji gde se pitaju kvalifikacija i znanje, a ne njihovi falsifikati”
Dilan Dog je začet u Sklavijevom romanu koji je objavljen kad je strip već bio popularan, pa se zato misli da je strip osnova romana a ne obrnuto, a roman je zatim pretočen u film za koji većina smatra da je ekranizacija stripa, a ne romana. Svima je zajednička filozofija da je svaki oblik egzistencije užas
