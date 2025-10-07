„Vreme“ daje 35 odsto popusta na pretplatu, za svojih 35 godina postojanja. Treba nam podrška čitalaca da ostanemo kao do sada – uvek nezavisni, nikad neutralni

Postoji mnogo razloga da se pretplatite na „Vreme“, ali i jedan odličan razlog da se ne pretplatite.

Taj dobar razlog je ukoliko nemate novca da izdvojite za podršku nezavisnim i borbenim medijima. Baš zato što u „Vremenu“ znamo kakva su vremena, najveći deo sadržaja dobijate besplatno – bogatu arhivu štampanog izdanja, vesti i analize na portalu, podkast, kraću verziju njuzletera Međuvreme.

Ali, ovo naše odolevanje ne može bez novca.

Tokom oktobra, kada „Vreme“ slavi 35 godina postojanja, pretplata na digitalno izdanje je povoljna kao nikad do sada – sa čak 35 odsto popusta. Tako čitate „Vreme“ za nešto više od sto dinara po broju, umesto redovne cene od 350.

U tih 35 godina „Vreme“ je prkosilo režimima, nikad nije imalo zaleđinu tajkuna i korporacija. Uvek nezavisni, nikad neutralni!

Takvi nameravamo i da ostanemo. Pretplatite se i podržite nas u tome.

Vaša redakcija „Vremena“