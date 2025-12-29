Prvi crnogorski satelit Luča uspješno je poslao svoj prvi signal iz svemira, čime je zvanično započeo operativnu misiju u orbiti

„Sa izuzetnim ponosom i emocijama obavještavamo javnost da je crnogorski satelit Luča uspješno poslao svoj prvi signal iz svemira“, saopšteno je iz organizacije „Montenegro Space Research“.

Glavni inženjer i operater satelita, Nikola Perović, potvrdio je iz kontrolne sobe da je Luča bila prvi satelit koji se oglasio među ukupno 50 satelita sekundarnog tereta lansiranih u okviru ove međunarodne misije.

„Trenutak prijema signala ispraćen je snažnim emocijama i spontanim slavljem u kontrolnoj sobi. Luča je živa. Crna Gora je u svemiru. Ovaj istorijski trenutak potvrđuje da su sistemi satelita stabilni i funkcionalni, te označava početak njegove operativne misije u orbiti. Prvi signal nije samo tehnička potvrda uspjeha, već simbol znanja, vizije i istrajnosti jedne male države koja je napravila veliki iskorak”, naveli su u saopštenju.

Naajvljuju da će više informacija o narednim fazama misije biće saopšteno u narednim danima.

Podsjetimo, prvi crnogorski satelit Luča, lansiran je u svemir sa kosmodroma Vostočni. U orbitu ga nosi raketa Sojus, legenda svjetske svemirske industrije.

„Ideja o pokretanju inicijative za prvi crnogorski satelit proistekla je iz ranih razgovora i entuzijazma grupe mladih ljudi, među kojima su bili Nikola Perović, Filip Jovićević i Nina Drakulić, dok je cjelokupna realizacija projekta, njegov tehnički razvoj i institucionalno vođenje sprovedeno u okviru organizacije Montenegro Space Research”, saopšteno je ranije danas iz te organizacije.

Kako su naveli, u narednom periodu slijedi faza inicijalne stabilizacije sistema. Puna operativna komunikacija, kako su ranije kazali, biće uspostavljena u periodu do 10 dana nakon lansiranja, u skladu sa standardnim procedurama za ovu vrstu misija.

„Operator satelita je Nikola Perović, pozivni znak 4O6MSR”, dodaje se u saopštenju.

Primarna misija satelita, ističu, je mjerenje kosmičke radijacije. Pored toga, satelit je opremljen kamerom koja će snimati vizuale sa visine od oko 600 km, kao i telekomunikacionim sistemima za prenos podataka ka Zemlji.

„Uz crnogorski satelit Luča, u okviru iste misije lansirani su i emiratsko-kuvajtski satelit QMR-KWT 2, katarski TriSat-3, ekvadorski Galapagos-1, kao i drugi sateliti, čime misija dobija izrazito međunarodni karakter”, navode u saopštenju.

Napominju da satelit, iako je pravno i tehnički u vlasništvu Montenegro Space Research, simbolično pripada svim građanima Crne Gore.

„Naša je želja da se svaki građanin osjeća dijelom ovog istorijskog projekta i da Luču doživljava kao svoju”, zaključuje se u saopštenju.

