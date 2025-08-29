Intervju: Jelena Lengold

28.avgust 2025. Sonja Ćirić

Osluškivanje uglova naših bića

“Jedna od mojih etiketa je ta da pišem o ljubavi. Ne bih da se branim, ali kad bih na ovom svetu videla samo ljubavne priče, to bi značilo da je moj pogled uzak, a život veoma romantičan. Ali nijedno od ta dva nije sasvim tačno”

Istorija nas uči

28.avgust 2025. Nebojša Jovanović

Regresija Srbije

Srbija je među prvima u Evropi, još pre dvesta godina, živela po građanskim zakonima. Danas se njihove vrednosti ignorišu, institucije koje ih sprovode se guše, a pristalice takvog poretka se proganjaju

Razglednica

28.avgust 2025. Robert Čoban

Bella, lijepa li si

Duh koji je pušten iz boce na Zagrebačkom hipodromu početkom jula, preleteo je splitski “Poljud” i sleteo u Sinj gde je bio drugi veliki Tompsonov koncert, a stigao je, istina nešto oslabljen, i do rovinjske rive