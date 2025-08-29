Na kasnoantičkom lokalitetu „Feliks Romulijana“ sinoć je počela 58. Gitarijada, ali prve večeri publika gotovo da nije došla. Snimci pokazuju svega nekoliko desetina posetilaca, dok su brojni bendovi prethodno otkazali nastupe u znak protesta

Na kasnoantičkom lokalitetu „Feliks Romulijana“ kod Zaječara sinoć je počela 58. „Gitarijada“.

Cena karte je 300 dinara, a kapija „Feliks Romulijane“ otvorena je bila za publiku od 20.00 sati.

Međutim, sudeći po snimcima sa prve večeri ovog događaja – publika je ove godine rešila da bojkotuje Gitarijadu.

Prema snimcima Glasa Zaječara, prostor ispred bine je uglavnom prazan, tj. sa svega nekoliko desetina posetilaca.

Podsetimo, većina bendova ove godine se povukla sa Gitarijade u Zaječaru koja se održava u periodu od 28. do 30. avgusta.

Do toga je došlo nakon što je bendu „Goblini“ otkazan nastup na toj manifestaciji, a kako su članovi benda izjavili – smatraju da je glavni razlog tome njihova podrška studentskim blokadama.

Mnoge kolege, među kojima su Električni orgazam, S.A.R.S i Kerber, pružile su im podršku otkazivanjem svog učešća.

Takođe, razlog više malog odziva ljudi je i taj što su organizatori doneli odluku da Gitarijada ove godine bude održana u Gamzigradu, zidinama starim 1.700 godina koje su pod zaštitom UNESCO-a. Tu odluku mnogi smatraju veoma problematičnom.