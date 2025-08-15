Private equity, venture capital, infrastrukturni fondovi i drugi oblici ulaganja izvan berze više nisu ni alternativni, a ni pomoćni. U svetu nestabilnih tržišta, oni postaju temelj. Upravo to će biti jedna od tema na Investment.Weekendu, novom festivalu koji se održava u sklopu Weekenda.18 od 18. do 21. septembra u Rovinju, u organizaciji Zagrebačke škole ekonomije i manadžmenta.

Tradicionalna tržišta kapitala suočena su s ozbiljnim izazovima. Deonice osciliraju, obveznice više ne nude sigurnost, a inflacioni i geopolitički pritisci smanjuju delotvornost starih strategija. U takvom okruženju, sve veći broj investitora, od globalnih fondova do sofisticiranih individualaca, okreće se alternativnim klasama imovine u potrazi za dugoročnim prinosima i stabilnošću.

Private markets VS private equity: Dve teme, dve perspektive

Iako se često koriste kao sinonimi, private markets i private equity nisu ista stvar i upravo zato će u Rovinju biti predstavljeni kroz dva posebna panela.

Pojam private markets obuhvata širi spektar ulaganja izvan javnih tržišta jer uključuju private equity, venture capital, privatni kredit, nekretnine, infrastrukturu i slične instrumente. Reč je o tržištima koja su sve važniji izvor prinosa i prostora za inovaciju u investicionim strategijama.

Panel „Alpha Hunting: What’s Hot, What’s Not in Private Markets?“ sa Sinišom Krajnovićem, partnerom u McKinseyu, daće odgovore o evoluciji privatnih tržišta. Gde se traže novi izvori alpha prinosa, koje strategije nestaju, i kako se prilagoditi volatilnom investicionom okruženju.

S druge strane, private equity je specifična klasa unutar privatnih tržišta fokusirana na preuzimanje, razvoj i izlazak iz kompanija koje nisu izlistane na berzama. Panel posvećen PE-u ulazi duboko u pitanja dugoročne vrednosti, selekcije investicija i strukture fondova.

Panel „Alternative Investing – Portfolio Diversification Benefits with Private Equity Investing“ donosi fokusiranu diskusiju o ulozi PE fondova u modernim portfeljima, važnosti selektivnosti i novim modelima saradnje između investitora i preduzetnika.

Kako private equity može doneti stabilnost i prinos u portfeljima izloženim globalnim šokovima otkriće globalni i regionalni stručnjaci Petar Vlaić, predsednik uprave Erste Plavi Mirovinskih fondova, Goran Kralj, član uprave PBZ Croatia osiguranja, Melk Bucher, menadžer za privatna infrastrukturna ulaganja u Partners Groupu i Maja Bešević Vlajo, izvršna direktorka ZB Investa, uz moderatora Tomislava Kesića, predavača na Zagrebačkoj školi ekonomije i manadžementa.

Zašto alternativna ulaganja više nisu alternativa

U eri povišenih kamatnih stopa, fragmentiranih lanaca snabdevanja i sve većih geopolitičkih tenzija, ulagači traže strategije koje nude više od kratkoročne dobiti. Private equity upravo zato postaje središnji deo razgovora o dugoročno održivim portfeljima. Ulaganja u kompanije koje nisu na berzama, često u ranoj fazi razvoja ili u procesu transformacije, omogućuju ulagačima aktivnu ulogu u stvaranju vrednosti uz veću kontrolu nad rizicima i vremenskim horizontima ulaganja.

Ipak, s većim potencijalom dolazi i veća složenost. Selektivnost, iskustvo i razumevanje sektora ključni su za uspeh u ovom prostoru.

Trendovi takođe pokazuju da se granice između tradicionalnog i alternativnog sve više brišu. PE fondovi danas ulažu u zdravstvo, energetsku tranziciju, infrastrukturu i digitalne servise, sektore koji istovremeno nude stabilnost i rast. Uz to, sve veći broj fondova integriše ESG kriterijume i dugoročne održive strategije, što dodatno povećava njihovu relevantnost kod institucionalnih ulagača. Za regiju srednje i jugoistočne Evrope, koja sve češće ulazi na radar globalnih investitora, ovo otvara prostor za ozbiljna ulaganja u domaće kompanije koje imaju potencijal rasta i internacionalizacije.

Globalni pogled na regionalne izazove

Ono što Investment.Weekend razlikuje od tipičnih razgovora o investicijama jeste kombinacija globalne perspektive i lokalne primenljivosti. U trenutku kada su sve oči uprte u makroekonomske politike SAD-a, Kine i Evropske unije, ovaj događaj otvara raspravu o tome kako se veliki pomaci prelivaju na tržišta srednje i jugoistočne Evrope. Dok razvijene ekonomije balansiraju između inflacije i recesije, ova regija stoji na raskrsnici, s potencijalom da postane atraktivna zona za kapital koji traži nova tržišta, ali i sa sopstvenim strukturnim izazovima kojima treba znati upravljati.

Investment.Weekend tako postaje mesto na kojem se brišu granice između velikih i malih, tradicionalnih i alternativnih ulaganja. U svetu u kojem se „sigurnost“ na tržištu redefiniše iz sedmice u sedmicu, alternativni načini ulaganja postaju najstabilniji način za očuvanje i rast kapitala. Više o programu, kotizacijama i govornicima možete pronaći na službenoj stranici festivala, kao i na Instagram profilu.