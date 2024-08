Nemačkom reditelju Vimu Vendersu biće dodeljena Nagrada za celokupan opus, takozvani „evropski Oskar“, na 37. Evropskim filmskim nagradama, 7. decembra u Lucernu, u Švajcarskoj.

Vim Venders je poznat kao ključna figura Novog nemačkog filma. Tokom godina je osvojio nagrade na filmskim festivalima u Kanu, Veneciji i Berlinu, kao i BAFTA nagradu i tri nominacije za Oskara, piše Variety.

Venders je poznat po trilogiji „Road Movie“ – „Alice in the Cities“ (1974), „The Wrong Move“ (1975) i „Kings of the Road“ (1976).

Dobitnik je Zlatne palme na festivalu u Kanu 1984. za film „Pariz, Teksas“, kao i nagrade britanske akademija BAFTA, a novi uspeh postiže tri godine kasnije sa berlinskom ljubavnom pričom „Nebo nad Berlinom“ za koju je takođe ovenčan priznanjem u Kanu.

Njegov dokumentarni film o kubanskoj uličnoj muzici iz 1999. „Buena Vista social club“ takođe je dobro primljen među publikom i filmskim kritičarima.

Tri puta je bio nominovan za Oskara, uključujući i za prošlogodišnji film „Savršeni dani“. Film o čistaču javnih toaleta u Tokiju bio je u konkurenciji za nagradu za najbolji međunarodni igrani film.

Jedan je od osnivača Evropske filmske akademije i bio je njen predsednik od 1996. do 2020. godine.

„Ovom nagradom slavimo izvanredan opus Vima Vendersa koji nastavlja da istražuje i eksperimentiše znatiželjnog oka i otvorenog uma. Venders ima jaku vezu sa Evropskom filmskom akademijom i takođe smo srećni što takođe slavimo njegovu izuzetnu posvećenost“,rekao je u izjavi Matijs Vouter Knol, izvršni direktor Evropske filmske akademije.