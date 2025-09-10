Izložba
Izložba Božidara Prodanovića u Gornjem Milanovcu
Izložba kojom je u Čačku obeležena stogodišnjica rođenja Božidara Prodanovića, sad je Gornjem Milanovcu. Oba grada čuvaju legate ovog velikog slkikara
U knjizi „Vixera“ Srđan Cvijić detaljno dokumentuje ubistva koja je jugoslovenska služba sprovodila u emigraciji. U novom broju, „Vreme“ razgovara sa Cvijićem
Kako je UDBA ubijala u emigraciji? O tome znamo iz anegdota starih udbaša. Ali, sada je politikolog Srđan Cvijić prekopao arhive.
Rezultat je knjiga „Vixere“ – dokumentovana do detalja – a priča napeta i živopisna pa se čita kao dokumentarni triler.
„Može da se posumnja da su te likvidacije služile i za dodvoravanje Titu i državnom vrhu“, priča Cvijić u intervjuu za novi broj „Vremena“ koji je na kioscima od četvrtka (11. septembar).
„Mnogo toga je napisano na ovu temu bez pristupa dokumentaciji, isključivo na osnovu tračeva iz dijaspore bivših udbaša. Što nisam mogao da dokažem, nisam ni napisao. Na sve što mi je delovalo verovatno, ali nisam mogao da dokažem, ostavio sam čitaocima da sami izvuku zaključak“, kaže on.
Skauting kriminalaca
U knjizi se minuciozno opisuju ubistva koja su počinili „vukovi samotnjaci“, ali i „čopori“. I to kako je služba počela da koristi obične kriminalce, poput Željka Ražnatovića Arkana.
„Savezna služba bila je u kontaktu sa beogradskim SUP-om i to odeljenjem za maloletničku delinkvenciju. To je funkcionisalo kao NBA skauting preko policajaca koji ih drže na vezi i angažuju po potrebi.“
Akcije opisuje kao „državni terorizam“, a žrtve ovako: „To su bili izgubljeni i poraženi ljudi, potpuno politički irelevantni i nisu predstavljali nikakvu pretnju sem možda Bore Blagojevića.“
**Ceo intervju sa Srđanom Cvijićem čitajte u novom broju „Vremena“ od četvrtka (11. septembar) ili se **pretplatite na digitalno izdanje.
Izložba kojom je u Čačku obeležena stogodišnjica rođenja Božidara Prodanovića, sad je Gornjem Milanovcu. Oba grada čuvaju legate ovog velikog slkikara
Prema rečima Gage Antonijevića, žiri je odlučio da ne nagradi nijednog glumca zato što su bojkotovali NAFFIT, dok Lolita Davidovič, gošća Festivala, kaže da su najbolji na svetu
Najnovija cenzura programa DK Studentski grad, i još jedan pritisak na urednike, je tribina na kojoj je trebalo da govori studentkinja Nikolina Sinđelić o osvetničkoj pornografiji
Vera u nove generacije stvaralaca se isplate, i to na najvećoj svetskoj sceni – rekao je Miroslav Mogorović koproducent filma „Kratko leto“ ruske rediteljke Nastje Korkije koja je dobila „Zlatnog lava“ za debitantski film
Zahvaljujući se na nagradi za životno delo, glumac Petar Božović je rekao da je Nacionalni festival filma i televizije digao ustanak, i da je publici dosta rušenja
Sistematsko uništavanje prestoniceKako su dokrajčili Beograd Pretplati se
Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.Vidi sve