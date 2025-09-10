U knjizi „Vixera“ Srđan Cvijić detaljno dokumentuje ubistva koja je jugoslovenska služba sprovodila u emigraciji. U novom broju, „Vreme“ razgovara sa Cvijićem

Kako je UDBA ubijala u emigraciji? O tome znamo iz anegdota starih udbaša. Ali, sada je politikolog Srđan Cvijić prekopao arhive.

Rezultat je knjiga „Vixere“ – dokumentovana do detalja – a priča napeta i živopisna pa se čita kao dokumentarni triler.

„Može da se posumnja da su te likvidacije služile i za dodvoravanje Titu i državnom vrhu“, priča Cvijić u intervjuu za novi broj „Vremena“ koji je na kioscima od četvrtka (11. septembar).

„Mnogo toga je napisano na ovu temu bez pristupa dokumentaciji, isključivo na osnovu tračeva iz dijaspore bivših udbaša. Što nisam mogao da dokažem, nisam ni napisao. Na sve što mi je delovalo verovatno, ali nisam mogao da dokažem, ostavio sam čitaocima da sami izvuku zaključak“, kaže on.

Skauting kriminalaca

U knjizi se minuciozno opisuju ubistva koja su počinili „vukovi samotnjaci“, ali i „čopori“. I to kako je služba počela da koristi obične kriminalce, poput Željka Ražnatovića Arkana.

„Savezna služba bila je u kontaktu sa beogradskim SUP-om i to odeljenjem za maloletničku delinkvenciju. To je funkcionisalo kao NBA skauting preko policajaca koji ih drže na vezi i angažuju po potrebi.“

Akcije opisuje kao „državni terorizam“, a žrtve ovako: „To su bili izgubljeni i poraženi ljudi, potpuno politički irelevantni i nisu predstavljali nikakvu pretnju sem možda Bore Blagojevića.“

**Ceo intervju sa Srđanom Cvijićem čitajte u novom broju „Vremena“ od četvrtka (11. septembar) ili se **pretplatite na digitalno izdanje.