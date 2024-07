J. D. Vens (Džejms Donald Vens), senator iz Ohaja koga je Donald Tramp imenovao za svog kandidata za potpredsednika dva dana nakon što je 13. jula pokušan atentat na njega, je pisac beogradskog „Službenog glasnika“!

Njegov roman, Gorštačka elegija – memoari o porodici i kulturi u krizi (Hilibilli Elegi – Memoir of a Famili and Culture in Crisis), u prevodu Milana Đurića objavljen je na srpskom jeziku 2018. godine, dve godine nakon što se u izdanju Harper Paperbacks pojavio u Americi.

Ovaj autobiografski roman bio je 2016. i 2017. na vrhu Njujork Tajmsove liste najčitanijih i najprodavanijih knjiga. Bio je finalista Dejtonske nagrade (2017), a osvojio je Nagradu Odi (Audie) za dokumentarnu literaturu (2017). Njujork Tajms je Gorštačku elegiju svrstao u „jednu od šest najboljih knjiga koje pomažu da se razume Trampova pobeda“.

Film snimljen po ovoj knjizi, u režiji Rona Hauarda, pojavio se u novembru 2020. u bioskopima. Vensovu majku glumi Ejmi Adams, a baku, najzaslužniju za njegov razvoj i školski i društveni uspeh, Glen Klouz. Vansa glumi Gabrijel Baso.